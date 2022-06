DSM kondigt vertrek Søren Kragh Andersen aan, Deen rijdt geen Tour

Een van de kopmannen die DSM verlaat, het is stilaan een gewoonte. Søren Kragh Andersen is de volgende in de lange rij.

De Deen tekende in 2016 bij Giant-Alpecin en koerste sindsdien voor opvolgers Sunweb en DSM.

Aan het einde van dit jaar stopt de samenwerking. "We zijn druk bezig met het versterken van onze ploeg voor volgend seizoen. En we kunnen bevestigen dat aan het einde van het jaar Søren Kragh Andersen een andere weg inslaat", meldt DSM.

"We hebben genoten van onze samenwerking van 7 jaar met Søren en wensen hem het beste voor de toekomst. We kijken ernaar uit om het jaar en onze tijd samen goed af te sluiten."

Maar de samenwerking draagt niet tot in de Tour die volgende week vrijdag van start gaat in Kopenhagen. De Deen wordt niet opgeroepen.

"De ploeg die we geselecteerd hebben, is gemotiveerd en heeft hetzelfde doel. We hebben nog ambities met Søren voor de rest van het seizoen. Hij zal ook nog een geweldig programma rijden waarin we succes najagen.”