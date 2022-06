Dylan Teuns mag weer op een ritzege jagen in de Tour met Bahrain-Victorious

Teuns won 2 mooie bergritten: in 2019 was hij de beste op La Planches des Belles Filles, vorig jaar won hij in Le Grand-Bornand, de etappe waarin een ontketende Tadej Pogacar de macht greep na 8 ritten.



Het wordt Teuns derde Tour, in 2019 eindigde hij 44e, vorig jaar was hij 17e. Het is zijn 7e grote ronde.



Bahrain-Victorious neemt ook de Italiaan Damiano Caruso, de Pool Kamil Gradek, de Australiër Jack Haig, de Slovenen Matej Mohoric en Jan Tratnik en de Spanjaard Luis Leon Sanchez en de Brit Fred Wright mee.



De WorldTour-ploeg heeft stevige ambities voor deze 109e editie met speerpunten Jack Haig en Damiano Caruso. Haig werd 3e in de Vuelta vorig jaar, Caruso 10e in de Tour 2020 en 2e in de Giro 2021. Het team rekent op de ervaring van Luis Leon Sanchez om hen naar Parijs te loodsen.



Bahrain-Victorious mikt ook op ritzeges, naast Teuns is Matej Mohoric ook een rittenkaper, de Sloveen won vorig jaar 2 ritten in de Tour.