Afrika Cup schuift halfjaar op uit vrees voor gevolgen regenseizoen: "Willen geen risico's nemen"

Het regenseizoen gooit roet in het eten bij de planning van de komende Afrika Cup. Die stond ingepland in juni 2023, maar in gastland Ivoorkust is het dan volop regenseizoen. De CAF wil niet dat het toernooi in het water valt, dus wordt de opvolger voor Senegal in januari 2024 gezocht.

"We volgen het advies van experten en besloten dat we geen risico's konden nemen", reageert voorzitter Patrice Motsepe. "We willen niet dat onze topcompetitie weggespoeld wordt."

De Europese clubs zullen niet blij zijn met de nieuwe datum. Zij moeten Afrikaanse topspelers afstaan in volle competitie. "We weten dat januari niet de beste periode is voor de clubs, maar we hebben geen keuze", reageert Motsepe.