Sprinters geloven niet in waaierslag: "De wind en de brug worden wellicht maat voor niets"

De eerste rit in lijn in deze Tour betekent meteen ook een eerste sprintkans. Enkel de wind en de veelbesproken Storebæltsbrug zouden roet in het eten kunnen gooien. Of niet? "De wind zit verkeerd om het op de brug echt hectisch te maken", klinkt het bij de snelle jongens.

Caleb Ewan: "De finale wordt er eentje zoals een klassieker"

Caleb Ewan zit op hete kolen. "Ik voel me heel goed, ik ben opgewonden dat we er nu echt aan kunnen beginnen. Het wordt wellicht een nerveuze dag, al is de kans groot dat dat nergens voor nodig, want er wordt vooral tegenwind verwacht."

"Het belangrijkste vandaag is om mee te zijn als het peloton scheurt. Maar de wind zit wellicht verkeerd om het echt hectisch te maken. Ik weet niet of er een team echt zal proberen om het pak in waaiers te trekken. Op het einde op de brug zal het vooral wind op kop zijn, maar je weet nooit wat er kan gebeuren."

"De sprintvoorbereiding zal vandaag helemaal anders dan normaal zijn. De finale zal vandaag eerder verlopen zoals een klassieker", voorspelt Ewan. "Maar we hebben veel klassieke specialisten in ons team, dat zijn grote sterke jongens. Hopelijk helpen ze mij in een goede positie over de brug, want in de laatste drie kilometer gaan we niet zo veel meer kunnen opschuiven."

Fabio Jakobsen: "Ik leef hier al vijf jaar naartoe"

Fabio Jakobsen is straks wellicht dé te kloppen man, als het op een massasprint aankomt. Bovendien zit hij bij Quick Step-Alpha Vinyl in de winning mood. "Het is nu al een bijzondere Tour", vertelt hij. "Het gebeurt niet elke Tour dat je 's ochtends meteen de gele trui bij je aan tafel hebt en in de bus. Dat is heel gaaf. De sfeer is heel goed, het bevestigt dat we in orde zijn, hier willen we verder op bouwen." Rekent Jakobsen op de gele trui in zijn lead-out? "Zeker en vast. Lampie zei gisterenavond bij het diner al: "Morgen rijd ik voor jou." Dat typeert hem, hij is al vijf jaar en hele goede ploegmaat." "Ik leef hier al vijf jaar naartoe. We zijn hier met de beste sprintploeg van de wereld. Ik ben heel blij dat ik hier sta."

Jasper Philipsen: "Er alles aan gedaan om hier goed te zijn"

"Ik denk dat we alles gedaan hebben om hier in een goede vorm te zijn", opende Jasper Philipsen bij onze reporter. "Ik kijk er naar uit." "Er staat wel wat wind en over die brug is al heel wat geschreven. Maar volgens onze verwachtingen zal de wind wel eerder in het nadeel staan om er echt waaiers mee te kunnen trekken." Hoe zal de lead-out van Philipsen eruit zien? "We hebben vaste mannen zoals Edward Planckaert, Guillaume Van Keirsbulck en Alexander Krieger." "Ik denk dat Mathieu van der Poel vooral uit de problemen zal proberen blijven en zich zal focussen op de komende dagen, om zo proberen het geel te pakken."

Dylan Groenewegen: "Door het parcours en valpartijen kan het altijd breken"