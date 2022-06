Comeback-kids, defensieve puzzel en (opvallend) veel vertrouwen: 4 lessen uit EK-voorbereiding Red Flames

Van geslaagde comebacks tot defensieve vraagtekens in het elftal van bondscoach Ives Serneels. Wat hebben we geleerd uit de EK-voorbereidingscampagne van de nationale vrouwenploeg? Onze Red Flames-watcher Hermien Vanbeveren trok alvast vier lessen uit de vier oefenpartijen.

De voorbereidingswedstrijden van de Red Flames voor het EK zitten erop. Zo boekten de Belgische vrouwen twee logische zeges tegen Noord-Ierland en Luxemburg, een logisch verlies tegen Engeland - een van de topfavorieten op het komende kampioenschap - en een minder logisch verlies tegen Oostenrijk. Vooral die laatste wedstrijd zal blijven nazinderen bij de Flames. Met het oog op het nakende EK (10 juli), trok onze Red Flames-volger, Hermien Vanbeveren, vier lessen uit de voorbereidingscampagne.

1. Be more like Janice Cayman

Na een matige partij verloren onze landgenotes met 0-1 van de stugge Oostenrijkers. De Flames misten toen duelkracht en agressiviteit om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Vooral in de beginfase hebben ze het moeilijk om furieus uit de startblokken te schieten. Dat viel deze keer op tegen Oostenrijk, maar ook tegen Noord-Ierland. Een oud zeer. De Flames weten en beseffen al langer dat het een werkpunt is, maar het blijft terugkeren in hun spel. Dat baart misschien wel de meeste zorgen. Op het EK komt daar dan ook nog eens een extra laag stress bij. Ook daar heeft de Belgische ploeg het vaak moeilijk mee. Achterkomen tegen IJsland, Frankrijk of Italië zou dat stressniveau alleen maar verhogen. De ploeg kan in dat opzicht een voorbeeld nemen aan Janice Cayman. Op haar rechtsachter-positie speelde ze op het scherpst van de snee. Een voorbeeld voor de rest.

De grinta van Cayman moet op het EK inspirerend werken op haar ploegmaats.

2. Drie vraagtekens in de basiself

De basiself van Ives Serneels staat zo goed als vast. Er staat al een uitroepteken achter 8 namen. Behalve achter de positie centraal achterin, rechtsachter en een derde pion op het middenveld staat er nog een vraagteken. De tandem centraal in de achterhoede blijft voorlopig het grootste vraagstuk. Laura de Neve is een vaste waarde, maar Serneels zoekt nog naar de geknipte tweede stuurvrouw. Met Sari Kees en Amber Tysiak zal die ongetwijfeld uit het kamp van OHL komen. Normaal gezien speelt Tysiak de tweede viool van De Neve, maar de defensieleider van OHL komt net uit een lange revalidatie. De ene zijn dood, is de ander zijn brood: De 21-jarige Kees kwam in de plaats van haar ploegmate en maakte een goede indruk. Zo zadelde het OHL-duo de bondscoach met een luxeprobleem op.

Ook op de rechtsachter cirkelde er nog een vraagteken. Janice Cayman speelt liever een rijtje hoger, maar depanneerde uitstekend op de back. Haar polyvalentie speelt in deze niet in haar, maar wel in het voordeel van de ploeg. Is ze bereid om de enthousiaste Laura Deloose op die positie af te lossen?

Ook op het middenveld moet er nog een stukje van de puzzel gemaakt worden. Justine Vanhaevermaet en Julie Biesmans zijn de motor, maar zoeken nog naar een nummer 10 voor zich. Daar lijkt het te gaan tussen de 20-jarige Féli Delacauw en topspeelster Tine De Caigny, maar die zou ook als aanspeelpunt in de spits kunnen fungeren.

3. Geslaagde comebacks

De Red Flames kampten voor de interlandbreak met heel wat geblesseerden. Toch koos de bondscoach ervoor om enkele van die speelsters op te nemen in zijn selectie. Hopende dat speelminuten en extra trainingsarbeid hen weer op niveau zou brengen. Die keuze heeft goed uitgedraaid. Zo maakte Elena Dhont haar comeback na een lange blessure bij de nationale ploeg. Met succes: ze toonde dat ze weer helemaal op niveau is. Ook bij Kassandra Missipo viel op dat ze enorme stappen vooruit aan het zetten is. Ze mist nog wat matchritme om deel uit te maken van de basiself, maar het is een extra troef die we in handen hebben. Met Ella Van Kerkhoven hebben we nog zo'n joker gerecupereerd. Met haar gestalte en inzet kan ze als invaller altijd nuttig van pas komen. Dat bewees ze nogmaals toen ze tegen de Noord-Ieren twee keer het net deed trillen. De comeback-kids zitten dus terecht in de selectie.

Kassandra Missipo is terug van weggeweest.

4. (Opvallend) veel vertrouwen

Een laatste hoopgevende (?) les die we kunnen trekken uit de voorbereidingscampagne van de Flames is de positieve sfeer die er heerst. Ondanks wat vraagtekens, lopen de Belgische voetbalvrouwen met heel wat vertrouwen rond. De speelsters hebben fouten gemaakt in het vierluik, maar hebben er vooral veel uit geleerd. De selectie en de staf geloven dat die werkpunten aangepakt kunnen en vooral zullen worden. Hopelijk is dat vertrouwen gegrond. De voorbereiding was bij momenten best oké, maar toch onvoldoende om op het EK volledige wedstrijden te controleren. Het besef moet leven dat het beter moet, maar dat het ook zeker beter kan. Die positieve flow doortrekken op de grasmat, zal cruciaal worden.

Hermien Vanbeveren