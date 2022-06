Davinia Vanmechelen dirigeert Flames naar ruime zege tegen Luxemburg met hattrick aan goals én assists

Ives Serneels is een tevreden bondscoach na de ruime zege in de oefenpartij. "Zoals je vandaag ziet, tonen een heel aantal spelers dat ze klaar zijn, mochten we ze nodig hebben", vertelt hij na de match.

"We hebben vandaag getoond dat we meer dan 11 goede spelers hebben. Ik heb geen enkele speelster gezien die niet de juiste ingesteldheid toonde. Op die manier kan je naar het EK gaan."