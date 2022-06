Vanmechelen op enkele maanden van "niet fit genoeg" naar matchwinnaar bij Flames: "Vandaag heb ik me getoond"

De aanvalster van Club YLA was meer dan verdiend Speelster van de Match. Vanmechelen tekende voor een hattrick aan goals en assists. En dat slechts maanden nadat ze uit de selectie was geweerd omdat ze "fysieke parameters" bij de Flames niet behaalde.

"Het is voor het eerst dat het me lukt en het is extra leuk dat het voor je land is natuurlijk", knipoogde Davinia Vanmechelen in het interview na de uitwuifmatch tegen Luxemburg.

Vanmechelen schudde de bezorgdheden rond haar fysieke paraatheid van zich af en antwoordde met haar voeten. "Dat ik vandaag 3 goals scoor en 3 assists geef, maakt me zo blij als een kind", ging ze verder.

"Ik heb superhard gewerkt en vandaag heb ik me getoond. Dus ik denk dat die niet-selectie helemaal van de baan is. Ik blijf gewoon mijn best doen. Als de coach me nodig heeft, zal ik er staan."

Haar vernieuwde vertrouwen in zichzelf, trekt ze ook door naar de nationale ploeg. Vanmechelen wil dat de ploeg ambitie toont op het EK: "Als je niet zeker bent van je stuk, ga je niet naar de volgende ronde. Dus we moeten er alle vertrouwen in hebben dat het ons gaat lukken. En dat hebben we ook."

Benieuwd of haar vertrouwensboost de Red Flames kan inspireren in Engeland.