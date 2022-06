Van Avermaet en Teuns niet te spreken over het BK-parcours: "Is al een paar jaar wat minder"

Met titelverdediger Wout van Aert in de lappenmand wil het volledige Belgische peloton straks maar al te graag op het bovenste schavotje staan in Middelkerke. Toch lijk het uitgetekende parcours niet voor iedereen weggelegd. Een beslissing waar Van Avermaet en Teuns maar weinig begrip kunnen voor opbrengen.

"Het is heel spijtig", vertelde Greg Van Avermaert bij de start. "Maar het parcours is al een paar jaar wat minder. Het is gewoon niet selectief genoeg. Al ben je natuurlijk nooit zeker wat er gebeurt op een BK."



"Het is wel een open wedstrijd en ik durf nu ook niet zeggen dat het 100 procent een sprint met een grote groep zal worden. Het is een beetje te zien hoe de koers gereden wordt. Al is het duidelijk dat wij baat hebben bij een lastige wedstrijd."



Ook Dylan Teuns sloot zich aan bij die vaststelling van de voormalige olympisch kampioen. "Ik heb hier vandaag heel weinig opties. Op zo'n parcours als vandaag voelt het toch een klein beetje als een verplicht nummer aan."



"Ik zou graag nog eens terug naar de Ardennen gaan met het BK, maar dat is ondertussen al van 2016 geleden. De volgende 2 jaar staat het ook niet op het programma en dat is jammer", stak Teuns zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken.