Een verrassing op het BK? Dit zijn de sprinters die ook azen op de driekleur

Jasper Philipsen, Tim Merlier, Arnaud De Lie: het BK in Middelkerke - een rode loper voor sprinters - kan een boeiend onderonsje worden tussen de Belgische spurttoppers. Maar naast bovenstaand drietal zijn er nog snelle mannen die dagdromen van de driekleur aan de kust.

Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise)

Op zijn 24e toont Sasha Weemaes dat hij klaar is voor een stap hogerop. Een 3e plaats op Mallorca en een 4e plaats in de Elfstedenronde bewijzen dat hij zijn mannetje staat tussen de toppers, maar vooral de Ronde van Hongarije gaf hem een stevige vertrouwensboost. De Oost-Vlaming werd er 3e, 3e, 4e en 8e en ontving er complimenten van onder meer Fabio Jakobsen en Elia Vivani.

Sasha Weemaes (l.) reed een prima Ronde van Hongarije.

Timothy Dupont (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB)

De boerenjaren van Timothy "Pongsje" Dupont liggen al even achter de rug. Tussen 2016 en 2019 won hij onder meer Nokere Koerse, de GP Jef Scherens en de Schaal Sels. Bij Bingoal-Pauwels Sauzen-WB leek Dupont een beetje uit te doven, maar twee weken geleden won hij eindelijk nog eens in de ZLM Tour. Het overlijden van zijn vader, schoonvader en schoonmoeder in een maand tijd heeft er stevig op ingehakt, maar Dupont komt weer boven water. Aan de kust, waar hij al twee keer het BK strandrace won, kan Dupont zijn hartje nog eens ophalen. Met Milan Menten in zijn ploeg (vorig jaar 5e) is er ook een fraaie wisselkopman.

Timothy Dupont klopte onder meer Olav Kooij in de ZLM Tour.

Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert)

Hij schipperde een tijdje tussen de piste en de weg, maar na zijn overgang van Lotto-Soudal naar Intermarché-Wanty-Gobert legt Thijssen veel meer regelmaat aan de dag. Zijn zware val tijdens de Gentse Zesdaagse in 2019 lijkt verteerd, Thijssen schreeuwde het uit toen hij in de Vierdaagse van Duinkerke eindelijk een zege boekte na een tros ereplaatsen. Hij eindigde zondag 3e na Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen in de Baloise Belgium Tour.

Als een kind zo blij: Gerben Thijssen zegeviert in de Vierdaagse van Duinkerke.

Thibau Nys (Baloise Trek Lions)

Het 19-jarige piepkuiken betaalde nog leergeld in de Baloise Belgium Tour, maar is vooral na een harde koers verduiveld snel. Hij heeft ook geen angst om zich in het mierennest te mengen en Nys jr. heeft een eitje te pellen met Middelkerke, waar hij begin dit jaar op het BK moest opgeven na een valpartij.

Thibau Nys wordt in augustus stagiair bij Trek-Segafredo.

Lawrence Naesen (AG2R-Citroën)

De broer van voormalig Belgisch kampioen Oliver Naesen zal zich niet als sprinter bestempelen, maar in de Giro kwam hij altijd eens piepen. Zijn beste resultaat: een 10e plaats in de 11e rit.

Lawrence Naesen reed zich meermaals in de kijker in de Giro.

Laurens Sweeck (Bingoal-Pauwels Sauzen)

Moet er nog zand zijn in Middelkerke? De kust kent geen geheimen voor zandspecialist Laurens Sweeck, al miste hij na zijn 5e plaats in de Heistse Pijl wel de Baloise Belgium Tour. Op het BK veldrijden in Middelkerke pakte hij begin januari zilver na de ongenaakbare Wout van Aert.

Als Laurens Sweeck zand ruikt, heeft hij altijd zijn dagje.

Piet Allegaert (Cofidis)

Dat Cofidis voorlopig in de veilige WorldTour-zone staat, heeft het mee te danken aan de 27-jarige snelle man. In de Vuelta van vorig jaar waren zijn 6e, 5e, 9e en 6e plaats al een visitekaartje, dit jaar is zijn veelvoud aan top 10-plaatsen behoorlijk indrukwekkend.

Jens Debusschere (B&B)

Rond de Belgische kampioen van 2014 is het al een tijdje muisstil. Debusschere zal op zijn 32e moeten knokken voor een contractverlenging bij B&B Hotels. In principe mag hij hier eindelijk nog eens zijn eigen kans gaan.

Jens Debusschere klopte Tom Boonen en co op het BK in 2014.

Amaury Capiot (Arkéa-Samsic)

De winnaar van de Franse ouverture La Marseillaise won eind mei ook een ritje in de Boucles de la Mayenne. De 28-jarige sprinter is een beetje het slachtoffer van de politiek van zijn team Arkéa-Samsic: met zoveel mogelijk renners punten sprokkelen voor een WorldTour-licentie. De ambitieuze Capiot mopperde de voorbije weken over een gebrek aan kansen en steun bij zijn Franse ploeg. Zondag hoeft hij geen rekening te houden met andere sprintijzers als Hugo Hofstetter of Daniel McLay.

Amaury Capiot boekte dit jaar al 2 sprintzeges.

Edward Theuns (Trek-Segafredo)

Wat was hij er vorig jaar dichtbij. Wout van Aert had in Waregem slechts een kwartwiel voorsprong op Edward Theuns, die toen na zijn zilveren BK-medaille zijn emoties omtrent een gebrek aan zekerheid rond de Tour de vrije loop liet. Theuns, intussen vader, forceerde in de Giro een 6e, 9e en 7e plaats. In de Baloise Belgium Tour primeerde Mads Pedersen, maar zondag is hij wellicht de aas.

Edward Theuns verkocht zijn huid erg duur vorig jaar op het BK.

Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe)

Het voorjaar van de 23-jarige Limburger draaide in de soep, maar zijn tweede plaats na Wout van Aert in de Dauphiné doet het beste verhopen. Meeus steekt niet onder stoelen of banken dat hij al weken toeleeft naar dit BK.

Jens Keukeleire (EF-EasyPost)

De sprintsnelheid van Jens Keukeleire is afgebot en de West-Vlaming heeft zich omgetoverd tot wegkapitein en meesterknecht. Maar als eenling van EF-EasyPost hoeft hij naar niemand om te kijken.