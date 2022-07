Michael Rasmussen blikt vooruit op bolletjestrui: "Fuglsang, Pinot en Woods hebben het ideale profiel"

"Maar doordat het bergpuntensysteem wat gewijzigd is, maakt Pogacar dit jaar minder kans", zegt de Deense oud-renner Michael Rasmussen, in 2005 en 2006 winnaar van de bolletjestrui.

Veel kans dus dat een vluchter met de bergtrui aan de haal gaat.

"Het ideale profiel van een bolletjestruiwinnaar is iemand die sterk genoeg is om in de top 10 te eindigen van het eindklassement en die tegelijk bereid is om zijn klassement op te offeren", zegt Rasmussen. "Want om de bergtrui te winnen, moeten je durven te gokken."

Van de 7 beklimmingen van buiten categorie liggen er 5 in de Alpen.

"Favorieten voor de bergtrui zullen daar meteen een berg punten moeten verzamelen. Als je na Alpe d'Huez niet voorin meespeelt in het bergklassement, mag je het vergeten."