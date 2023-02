Do's en don'ts voor de Sporza Wielermanager: oppassen voor emoties en paniektransfers

Do's

Wees je concurrenten een stap voor door al na te denken over eventuele transfers die je kunt doen met het oog op de klimklassiekers. Welke renners uit je team kun je dan dumpen voor de renner die je glorie zal bezorgen in Hoei of Luik?

Om de hoofdprijs te winnen of je vrienden af te troeven in de minicompetitie moet je scoren in elk van de 18 koersen die meetellen. Stel daarvoor een evenwichtige ploeg samen met een goeie mix aan sprinters en klassieke renners.

Iedereen weet wel ongeveer hoe de regels in elkaar zitten, maar het kan handig zijn om die nog een keer op te frissen om je tactiek te bepalen. Weet je bijvoorbeeld dat je 10 keer 10e moet eindigen in een niet-WorldTour-koers om evenveel punten te hebben als de winnaar van een Monument?

Daarnaast is het belangrijk om voor elke koers de selecties van de ploegen in de gaten te houden. Er zijn altijd last minute wijzigingen, dus laat je niet verrassen!

Don'ts

Paniektransfers

Paniek is altijd een slechte raadgever. Een renner die ziek wordt of ten val komt in het voorjaar, het is niet te vermijden. Het is verleidelijk om die renner meteen te vervangen met een transfer, maar dat is zeker niet altijd de juiste beslissing.

Wat zijn de gevolgen van de ziekte of de val? Gaat het om een renner van een lage prijscategorie, dan is het misschien niet de moeite om er een transfer aan op te souperen. Als het daarentegen gaat om een topper zoals Pogacar, Van der Poel of Van Aert die out is voor het voorjaar, twijfel dan niet: vervangen!

Emotionele keuzes

Emotionele keuzes zijn de eerste valstrik voor een wielermanager. Wie zich laat leiden door emoties is een vogel voor de kat. Het is niet slim om enkel je favoriete renners te selecteren of juist renners op voorhand uit te sluiten, omdat je er geen fan van bent. De ratio zegeviert (bijna) altijd in Sporza Wielermanager.

Doe aan research en probeer je intuïtie aan te vullen met objectieve gegevens. Het spel draait om resultaten. Een vervelende sleper kan je soms meer opleveren dan een symphatieke, aanvallende renner.

Er is meer dan het openingsweekend

De Wielermanager is een marathon, geen sprint. Staar je niet blind op het openingsweekend, de balans wordt pas opgemaakt na Luik-Bastenaken-Luik. Zeker dit jaar, want kleppers zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel passen voor de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. Nadenken op lange termijn levert op.

Juichen voor een val

Dat Vrouwe Fortuna een grote rol speelt in het spel, kunnen we niet ontkennen. Het leidt soms tot emotionele toestanden. Toch is het belangrijk om je waardigheid te bewaren tijdens het spel.

Het is niet gepermitteerd om te juichen als een topper die je toevallig niet in je team hebt staan, plots tegen het asfalt ligt. Als achteraf blijkt dat de renner in kwestie geen zware verwondingen heeft opgelopen, kan je alsnog in je vuistje lachen.