Daar is Wielermanager 2023! Ontdek de waardes van de renners in onze "price reveal'-podcast

Omdat we weten dat jullie moeilijke keuzes zullen moeten maken is er Kopman, onze podcast over de Sporza Wielermanager in samenwerking met de wielerproffen van De Lead-out.

12 miljoen: Wout van Aert en Mathieu van der Poel

11 miljoen: Tadej Pogacar

9 miljoen: Alaphilippe, Evenepoel, Pidcock en Van Baarle

"Dylan van Baarle had ik eerst 10 miljoen gegeven, maar vorig jaar was hij 1e in Parijs-Roubaix en 2e in de Ronde en dat was het dan ook", verdedigt Tahon zijn keuze. "Nu zit hij met Van Aert in de ploeg en zal hij geen onbetwiste kopman zijn. Voor 10 miljoen had niemand hem genomen, denk ik."

Alaphilippe zag zijn waarde met 2 miljoen dalen. "Hij heeft nu ook die extra druk van Lefevere en ik denk dat dat in zijn hoofd zal spelen. Hij wil zich nu focussen op de Vlaamse koersen en minder op de Ardennen. Ik denk dat dat slechter zal uitkomen voor zijn puntentotaal."

Ook Remco Evenepoel kost 9 miljoen euro. "Maar als je voor Luik nog een transfer over hebt, dan heb je normaal Van Aert en Van der Poel niet meer nodig. Dat is dus een logische en haalbare transfer", weet De Lead-out.