5 lessen uit de Ronde van Zwitserland: van de Bora-bende tot de Spaanse patisserie

1) Corona werkt als een magneet in Zwitserland

Liefst 4 ploegen verdwenen nog voor de sleutelritten in de Zwitserse Alpen. Toppers als Aleksandr Vlasov, Rigoberto Uran en Adam Yates hebben nooit bewijsmateriaal kunnen aanvoeren voor hun status richting Kopenhagen.

Enerzijds omdat dé topfavorieten par excellence Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard hun kat stuurden, anderzijds omdat er een onverwachte extra deelnemer was: het coronavirus.

2) Evenepoel en zijn entourage kunnen weer naar de tekentafel

Voor zover bekend ontsnapte Remco Evenepoel aan de grillen van het coronavirus, maar zijn week was eveneens wisselvallig en onvoorspelbaar.

Evenepoel reed de eerste dag met de vingers in de neus rond, speelde dan zoals aangekondigd verstoppertje, maar reed in de Zwitserse loden hitte donderdag vrij onverwacht staalhard tegen een muur.

Het moet gezegd: de youngster was zelfkritisch, bleef eerlijk communiceren en was ook veerkrachtig. Hij bleef in de zware bergritten aanklampen en boekte gisteren nog een prestigieuze tijdritzege.

Die opsteker mag evenwel niet verbloemen dat Evenepoel en zijn entourage ook nu weer grondig moeten analyseren en wellicht ook in de spiegel moeten kijken.

Het toptalent gaf zelf al aan dat er – niet voor het eerst – fouten zijn gemaakt en stuurt nu al zijn aanloop richting de Vuelta bij. Zo is de Ronde van Burgos al geschrapt.

In zijn ontdekkingstocht als ronderenner is er echter steeds minder tijd voor jeugdzonden en experimenten in de keuken.

Vergelijk zijn ambt met dat van een patissier: nauwkeurigheid is het codewoord voor een geslaagde taart. Alles moet tot op de gram afgewogen worden, anders zakt de pudding in elkaar.

Het is aan Evenepoel én Quick Step om de ingrediëntenlijst voor het Spaanse gebak in de Vuelta helemaal op punt te stellen.