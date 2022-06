Tim Wellens over "kleine aanvaring" met Yves Lampaert: "Dat kost me de eindzege"

Tim Wellens heeft Mauro Schmid niet uit de blauwe leiderstrui kunnen rijden in de Baloise Belgium Tour, al zal er over de Gouden Kilometer nog stevig nagepraat worden. Maar Wellens reageerde als een ware gentleman: "Het doet pijn, maar zelfs een diskwalificatie van Lampaert levert me niets op."

Wellens blijft zeer sportief: "Ik laat het aan jullie om te oordelen"

Tim Wellens had na de 1e van 3 sprints de virtuele eindzege binnen handbereik, maar Wellens moest daarna opboksen tegen Yves Lampaert, ploegmaat van leider en uitdager Mauro Schmid.

Letterlijk en figuurlijk boksen, want Lampaert maakte zich wel erg breed om de ruimte van Wellens in te perken.

"Ik ben teleurgesteld, maar we gaan strijdend ten onder", opende Wellens zijn nuchtere analyse.

"We hebben de koers gecontroleerd en het scenario was perfect. Na die eerste sprint dacht ik: dit ziet er goed uit, ik win."

"Maar richting de tweede sprint liep het wat mis en was er een kleine aanvaring met Lampaert. Dat kost me de eindzege, maar we hebben er alles aan gedaan."

Als Lampaert er niet zit, dan win ik. Dat is koers. Het doet pijn om met enkele honderdsten te verliezen. Tim Wellens

Wellens bleef bijzonder beleefd in zijn woordkeuze. "Het doet pijn, maar ik kan er niets aan doen. Ook al diskwalificeren ze Yves..."

"Ik laat het aan jullie om te oordelen, maar alles liep goed tot dat moment. Of we een klacht indienen? Dat is niet aan mij." "Maar nog eens: ook al diskwalificeren ze Yves, ik krijg de eindzege niet. Het levert me niet te veel op." "Maar als Lampaert er niet zit, dan win ik. Dat is koers. Het doet pijn om met enkele honderdsten te verliezen."

Schmid: "Ik weet niet wat er gebeurd is"