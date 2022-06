Dubbelslag voor Quick Step: Jakobsen wint slotrit, Schmid is eindwinnaar Baloise Belgium Tour

clock 16:51 16 uur 51. Ouch! Fabio Jakobsen negeert high-five van supporter na de finish. Ouch! Fabio Jakobsen negeert high-five van supporter na de finish

clock 16:50 16 uur 50. Fabio Jakobsen wint de slotrit in de Belgium Baloise Tour. Fabio Jakobsen wint de slotrit in de Belgium Baloise Tour

clock 16:38 16 uur 38. Fabio Jakobsen. Jakobsen doet het zonder lead-out! De Nederlander is zonder discussie de snelste. Dubbelslag voor Quick-Step. . Fabio Jakobsen Jakobsen doet het zonder lead-out! De Nederlander is zonder discussie de snelste. Dubbelslag voor Quick-Step.

clock 16:36 Laatste kilometer. Ook Bora en Cofidis komen piepen. Wie wint de slotetappe van de Baloise Belgium Tour? . 16 uur 36. last km Laatste kilometer Ook Bora en Cofidis komen piepen. Wie wint de slotetappe van de Baloise Belgium Tour?

clock 16:36 16 uur 36. Jakobsen zit helemaal geïsoleerd. Pedersen wordt ook gebracht. . Jakobsen zit helemaal geïsoleerd. Pedersen wordt ook gebracht.

clock 16:35 16 uur 35. Riesebeek ment het pak. Slaat Philipsen toe in eigen streek? . Riesebeek ment het pak. Slaat Philipsen toe in eigen streek?

clock 16:35 16 uur 35. Het lijkt alsof het tussen Trek en Alpecin zal gaan voor de sprintzege. Quick Step en Lotto hebben veel krachten verspild. . Het lijkt alsof het tussen Trek en Alpecin zal gaan voor de sprintzege. Quick Step en Lotto hebben veel krachten verspild.

clock 16:34 16 uur 34. Geen tijd om terug te blikken, want de finish komt eraan. Binnen 3,5 kilometer is het zover. . Geen tijd om terug te blikken, want de finish komt eraan. Binnen 3,5 kilometer is het zover.

clock 16:32 16 uur 32. Wellens komt net tekort in turbulente Gouden Kilometer. Wellens komt net tekort in turbulente Gouden Kilometer

clock 16:31 16 uur 31. Gouden Kilometer is nagelbijter. Schmid pakt de Gouden Kilometer en wint de Baloise Belgium Tour. De eerste sprint was voor Wellens, in de twee andere sprints was het Schmid die voldoende seconden sprokkelde. Wat een spanning! . Gouden Kilometer is nagelbijter Schmid pakt de Gouden Kilometer en wint de Baloise Belgium Tour. De eerste sprint was voor Wellens, in de twee andere sprints was het Schmid die voldoende seconden sprokkelde. Wat een spanning!

clock 16:31 16 uur 31. Ze worden gegrepen. Het is aan Wellens en Schmid. . Ze worden gegrepen. Het is aan Wellens en Schmid.

clock 16:30 Tim Wellens zit klaar voor de Gouden Kilometer. 16 uur 30. Tim Wellens zit klaar voor de Gouden Kilometer

clock 16:30 16 uur 30. Morkov rijdt met Mauro Schmid in zijn wiel naar de kop. Worden de vluchters nog wel gegrepen? . Morkov rijdt met Mauro Schmid in zijn wiel naar de kop. Worden de vluchters nog wel gegrepen?

clock 16:28 16 uur 28. De sprintwinst lijkt bijna bijzaak momenteel. Renaat Schotte. De sprintwinst lijkt bijna bijzaak momenteel. Renaat Schotte

clock 16:27 16 uur 27. Een laatste passage door het wielergekke Ham. Binnen 5 kilometer gaat het om de knikkers. . Een laatste passage door het wielergekke Ham. Binnen 5 kilometer gaat het om de knikkers.

clock 16:25 16 uur 25. Het avontuur van de vluchters lijkt stilaan voorbij. Ze hebben nog 8". . Het avontuur van de vluchters lijkt stilaan voorbij. Ze hebben nog 8".

clock 16:24 16 uur 24. Quick-Step zit in het wiel van Lotto. Zij moeten in principe reageren op de prikjes van Wellens en co. . Quick-Step zit in het wiel van Lotto. Zij moeten in principe reageren op de prikjes van Wellens en co.

clock 16:21 16 uur 21. De Gouden Kilometer blijft iets apart. Het is afwachten hoe de ploegen dit gaan aanpakken. In één kilometer zijn er drie sprints. Laat Mauro Schmid sprintbom Jakobsen punten afsnoepen? . De Gouden Kilometer blijft iets apart. Het is afwachten hoe de ploegen dit gaan aanpakken. In één kilometer zijn er drie sprints. Laat Mauro Schmid sprintbom Jakobsen punten afsnoepen?

clock 16:17 16 uur 17. Het peloton ziet de leiders rijden. Binnen 12 kilometer begint de Gouden Kilometer, dus dan moeten de 5 in principe gegrepen zijn. . Het peloton ziet de leiders rijden. Binnen 12 kilometer begint de Gouden Kilometer, dus dan moeten de 5 in principe gegrepen zijn.

clock 16:13 16 uur 13. Bolton Equities Black Spoke helpt Lotto-Soudal een handje met het sleurwerk. Waarom ze dat doen is een raadsel. Gratis promo? . Bolton Equities Black Spoke helpt Lotto-Soudal een handje met het sleurwerk. Waarom ze dat doen is een raadsel. Gratis promo?

clock 16:07 16 uur 07. De nervositeit begint te stijgen. Sven Nys. De nervositeit begint te stijgen. Sven Nys

clock 16:06 47,1. Het peloton heeft allesbehalve een snipperdag genomen. De gemiddelde snelheid is 47,1 km/u! . 16 uur 06. average speed 47,1 Het peloton heeft allesbehalve een snipperdag genomen. De gemiddelde snelheid is 47,1 km/u!

clock 16:01 Zak Coleman. Coleman geeft op. De Brit van VolkerWessels zou ziek zijn. . 16 uur 01. give up Zak Coleman Coleman geeft op. De Brit van VolkerWessels zou ziek zijn.

clock 16:00 Nog 25 kilometer dus. 16 uur . Nog 25 kilometer dus.

clock 15:55 23 seconden. Het peloton is vol aan het jagen op de koplopers. Het is nochtans nog even wachten op de Gouden Kilometer. Verschil schommelt rond de 20". . 15 uur 55. time difference 23 seconden Het peloton is vol aan het jagen op de koplopers. Het is nochtans nog even wachten op de Gouden Kilometer. Verschil schommelt rond de 20".

clock 15:47 15 uur 47. Frederik Frison ( Lotto-Soudal) zet zich op kop van het peloton. De vlucht mag niet te ver wegrijden. Tim Wellens gaat het dus proberen in de Gouden Kilometer. . Frederik Frison ( Lotto-Soudal) zet zich op kop van het peloton. De vlucht mag niet te ver wegrijden. Tim Wellens gaat het dus proberen in de Gouden Kilometer.

clock 15:44 15 uur 44. Een renner van Minerva, Beat en Riesebeek springen mee naar de vlucht. Hoe verloopt de rest van deze koers? Het is even afwachten wat Lotto-Soudal gaat doen. . Een renner van Minerva, Beat en Riesebeek springen mee naar de vlucht. Hoe verloopt de rest van deze koers? Het is even afwachten wat Lotto-Soudal gaat doen.

clock 15:42 Florian Vermeersch. Kettingprobleem voor Vermeersch. De jonge Belg lost het zelf even op en klimt weer op de fiets. . 15 uur 42. mechanical breakdown Florian Vermeersch Kettingprobleem voor Vermeersch. De jonge Belg lost het zelf even op en klimt weer op de fiets.

clock 15:38 15 uur 38. Het antwoord is neen. De vluchters blijven het aanstormende peloton nipt voor en vlammen aan de tussensprint voorbij. Dries De Bondt is zeker van zijn eerste plaats in het klassement voor de strijdlust. Van Sintmaartensdijk krijgt een vuistje. Het was een spannende strijd. . Het antwoord is neen. De vluchters blijven het aanstormende peloton nipt voor en vlammen aan de tussensprint voorbij. Dries De Bondt is zeker van zijn eerste plaats in het klassement voor de strijdlust. Van Sintmaartensdijk krijgt een vuistje. Het was een spannende strijd.

clock 15:37 15 uur 37. Het lijkt erop alsof de mannen van VolkerWessels hun inspanningen goed inschatten. Halen ze de vluchters terug voor de laatste tussensprint? . Het lijkt erop alsof de mannen van VolkerWessels hun inspanningen goed inschatten. Halen ze de vluchters terug voor de laatste tussensprint?

clock 15:33 15 uur 33. Hoelang kunnen de zes vluchters het nog volhouden? Ze hebben een halve minuut, maar het peloton heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe tussensprint. . Hoelang kunnen de zes vluchters het nog volhouden? Ze hebben een halve minuut, maar het peloton heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe tussensprint.

clock 15:25 15 uur 25. Vluchters . We hebben 6 vluchters, het gaat om Urianstad, Abrahamsen, Robeet, De Jong, Van Den Bossche en Vanoverschelde. VolkerWessels zet zich weer op kop. Het laatste checkpoint komt er dadelijk aan. . Vluchters We hebben 6 vluchters, het gaat om Urianstad, Abrahamsen, Robeet, De Jong, Van Den Bossche en Vanoverschelde. VolkerWessels zet zich weer op kop. Het laatste checkpoint komt er dadelijk aan.

clock 15:24 15 uur 24. Er staat nog veel te gebeuren. Renaat Schotte. Er staat nog veel te gebeuren. Renaat Schotte

clock 15:22 15 uur 22. In het peloton regent het even aanvalspogingen. Onder meer Ludovic Robeet (Pauwels-Bingoal) kiest het hazenpad. . In het peloton regent het even aanvalspogingen. Onder meer Ludovic Robeet (Pauwels-Bingoal) kiest het hazenpad.

clock 15:20 15 uur 20. Aan het tweede checkpoint is van Sintmaartensdijk weer 4 punten kunnen inlopen op De Bondt. Het verschil is nog 4 punten. . Aan het tweede checkpoint is van Sintmaartensdijk weer 4 punten kunnen inlopen op De Bondt. Het verschil is nog 4 punten.

clock 15:18 15 uur 18. Urianstad weigert te plooien. Hij houdt zijn voorsprong van 9 seconden goed vast. . Urianstad weigert te plooien. Hij houdt zijn voorsprong van 9 seconden goed vast.

clock 15:17 15 uur 17. Brändle kan een val maar net vermijden. Brändle kan een val maar net vermijden

clock 15:16 15 uur 16. We zijn begonnen aan de lokale ronden. Nog 4 ronden in Beringen en we kennen een winnaar. . We zijn begonnen aan de lokale ronden. Nog 4 ronden in Beringen en we kennen een winnaar.

clock 15:13 15 uur 13. We zijn in Ham. Deze straten kent Jasper Philipsen als geen ander. . We zijn in Ham. Deze straten kent Jasper Philipsen als geen ander.

clock 15:11 15 uur 11. De Bondt zit in het wiel van Daan van Sintmaartensdijk. De tussensprint nadert. Intussen hebben Biermans en Theuns begrepen dat dit onbegonnen werk is. De Noor geeft (voorlopig) nog niet op. . De Bondt zit in het wiel van Daan van Sintmaartensdijk. De tussensprint nadert. Intussen hebben Biermans en Theuns begrepen dat dit onbegonnen werk is. De Noor geeft (voorlopig) nog niet op.

clock 15:09 15 uur 09. Theuns en Biermans hebben gezelschap gekregen van Urianstad. Het drietal heeft 10 seconden. . Theuns en Biermans hebben gezelschap gekregen van Urianstad. Het drietal heeft 10 seconden.

clock 15:07 15 uur 07. Theuns versnelt en krijgt Biermans mee. Theuns versnelt en krijgt Biermans mee

clock 15:06 15 uur 06. Edward Theuns en Jenthe Biermans voelen de bui al hangen en proberen het peloton voor te blijven. Dat wordt een moeilijk verhaal. . Edward Theuns en Jenthe Biermans voelen de bui al hangen en proberen het peloton voor te blijven. Dat wordt een moeilijk verhaal.

clock 15:04 15 uur 04. Prijs van de strijdlust. VolkerWessels is tempo aan het rijden om de vlucht terug te halen. Enigszins vreemd omdat ze een renner in de kopgroep hebben. Hoogstwaarschijnlijk willen ze Daan van Sintmaartensdijk in stelling brengen voor het volgende checkpoint. Hij aast nog steeds op de prijs van de strijdlust. Dries De Bondt is waakzaam. . Prijs van de strijdlust VolkerWessels is tempo aan het rijden om de vlucht terug te halen. Enigszins vreemd omdat ze een renner in de kopgroep hebben. Hoogstwaarschijnlijk willen ze Daan van Sintmaartensdijk in stelling brengen voor het volgende checkpoint. Hij aast nog steeds op de prijs van de strijdlust. Dries De Bondt is waakzaam.

clock 15:02 20". De koplopers krijgen een heel kleine voorgift. De 7 moeten het voorlopig doen met 20". . 15 uur 02. time difference 20" De koplopers krijgen een heel kleine voorgift. De 7 moeten het voorlopig doen met 20".

clock 14:58 14 uur 58. De Gouden Kilometer zal andermaal een belangrijke rol spelen. Sven Nys. De Gouden Kilometer zal andermaal een belangrijke rol spelen. Sven Nys

clock 14:55 14 uur 55. De kopgroep. Timo de Jong (VolkerWessels) Edward Theuns (Trek-Segafredo) Julien Morice (B&B) Jenthe Biermans (Israel Premier Tech) Martin Urianstad (Uno-X) Marco Tizza (Pauwels Bingoal) Ryan Christensen (Bolton) . De kopgroep Timo de Jong (VolkerWessels) Edward Theuns (Trek-Segafredo) Julien Morice (B&B) Jenthe Biermans (Israel Premier Tech) Martin Urianstad (Uno-X) Marco Tizza (Pauwels Bingoal) Ryan Christensen (Bolton)

clock 14:54 14 uur 54. Binnen 20 kilometer komen de renners aan in Beringen. Daar wachten nog 4 lokale ronden. . Binnen 20 kilometer komen de renners aan in Beringen. Daar wachten nog 4 lokale ronden.

clock 14:49 14 uur 49. Livestream. U kan vanaf nu kijken naar de livestream van de Baloise Belgium Tour op onze site/app of op één. Veel kijkplezier! . Livestream U kan vanaf nu kijken naar de livestream van de Baloise Belgium Tour op onze site/app of op één. Veel kijkplezier!

clock 14:29 14 uur 29. Lotto-Soudal zal nog meer moeten controleren dan anders. Niet alleen De Lie naar de streep brengen is belangrijk, Ook Wellens in positie brengen om te strijden in de Goude Kilometer hoort bij het takenpakket vandaag. . Lotto-Soudal zal nog meer moeten controleren dan anders. Niet alleen De Lie naar de streep brengen is belangrijk, Ook Wellens in positie brengen om te strijden in de Goude Kilometer hoort bij het takenpakket vandaag.

clock 14:25 14 uur 25. Daar is een aanval. 7 renners proberen weg te glippen uit het pak. We herkennen onder meer Timo de Jong (VolkerWessels Cycling Team) . Daar is een aanval. 7 renners proberen weg te glippen uit het pak. We herkennen onder meer Timo de Jong (VolkerWessels Cycling Team)

clock 14:23 14 uur 23. Het is voorlopig wachten op een volgende interessante passage. Pas rond kilometer 115 staat er weer een tussensprint op de planning. . Het is voorlopig wachten op een volgende interessante passage. Pas rond kilometer 115 staat er weer een tussensprint op de planning.

clock 14:06 14 uur 06. Er worden nog steeds geen vluchters gemeld. We zijn 50 kilometer ver. . Er worden nog steeds geen vluchters gemeld. We zijn 50 kilometer ver.

clock 14:01 14 uur 01. Als we kijken naar de vorm van de topfavorieten voor de ritzege, dan lijkt Fabio Jakobsen toch de beste papieren te hebben. In zijn laatste 8 massasprints, eindigde de Nederlander maar 1 keer niet bij de top 3. In Knokke-Heist verloor hij het wiel van zijn lead-out en werd hij 7e. . Als we kijken naar de vorm van de topfavorieten voor de ritzege, dan lijkt Fabio Jakobsen toch de beste papieren te hebben. In zijn laatste 8 massasprints, eindigde de Nederlander maar 1 keer niet bij de top 3. In Knokke-Heist verloor hij het wiel van zijn lead-out en werd hij 7e.

clock 13:57 13 uur 57. Binnen 45 minuten kan u de rest van deze rit bekijken met onze livestream op onze site/app of op één. Renaat Schotte en Sven Nys staan u voor een laatste keer te woord. . Binnen 45 minuten kan u de rest van deze rit bekijken met onze livestream op onze site/app of op één. Renaat Schotte en Sven Nys staan u voor een laatste keer te woord.

clock 13:48 13 uur 48. In het klassement voor de strijdlust sluipt van Sintmaartensdijk 2 punten dichter bij Dries De Bondt. Tussenstand met nog twee sprints te gaan: 51 voor De Bondt en 43 voor van Sintmaartensdijk. . In het klassement voor de strijdlust sluipt van Sintmaartensdijk 2 punten dichter bij Dries De Bondt. Tussenstand met nog twee sprints te gaan: 51 voor De Bondt en 43 voor van Sintmaartensdijk.

clock 13:44 13 uur 44. Eerste tussensprint. Aan de eerste tussensprint mag Daan van Sintmaartensdijk de volle pot (10 punten) aan zijn verzameling toevoegen. Dries De bondt (8) en Coen Vermeltfoort (6) krijgen ook punten. . Eerste tussensprint Aan de eerste tussensprint mag Daan van Sintmaartensdijk de volle pot (10 punten) aan zijn verzameling toevoegen. Dries De bondt (8) en Coen Vermeltfoort (6) krijgen ook punten.

clock 13:43 Jasper Philipsen moest zijn rode trui afstaan aan Mads Pedersen. Wat kan "de vlam van Ham " vandaag? 13 uur 43. Jasper Philipsen moest zijn rode trui afstaan aan Mads Pedersen. Wat kan "de vlam van Ham " vandaag?

clock 13:35 13 uur 35. Inmiddels worden de mannen van VolkerWessels Cycling Team aan de kop van het peloton gesignaleerd. De Nederlandse brigade heeft zich deze week een aantal keer laten opmerken door mee te zijn in de vroege vlucht. . Inmiddels worden de mannen van VolkerWessels Cycling Team aan de kop van het peloton gesignaleerd. De Nederlandse brigade heeft zich deze week een aantal keer laten opmerken door mee te zijn in de vroege vlucht.

clock 13:32 Goed nieuws. Dries De Bondt verloor gisteren zijn dierbare fietsbril. Een eerlijke vinder zal hem terugbezorgen aan Alpecin-Fenix. 13 uur 32. Goed nieuws. Dries De Bondt verloor gisteren zijn dierbare fietsbril. Een eerlijke vinder zal hem terugbezorgen aan Alpecin-Fenix.

clock 13:26 13 uur 26. Voorlopig hebben er nog geen renners hun geluk beproefd. Het peloton is na 20 kilometer nog samen. . Voorlopig hebben er nog geen renners hun geluk beproefd. Het peloton is na 20 kilometer nog samen.

clock 13:20 13 uur 20. Het peloton snelt vandaag voorbij Ham. De gemeente is de thuishaven van Jasper Philipsen. Kan de sprintbom van Alpecin-Fenix vandaag een tikkeltje meer in zijn eigen streek? . Het peloton snelt vandaag voorbij Ham. De gemeente is de thuishaven van Jasper Philipsen. Kan de sprintbom van Alpecin-Fenix vandaag een tikkeltje meer in zijn eigen streek?

clock 13:15 13 uur 15. Vorig jaar was Gingelom ook de startplek in de Baloise Belgium Tour. Toen was Caleb Ewan de snelste in een massasprint. Hieronder kan u uw geheugen nog eens opfrissen. . Vorig jaar was Gingelom ook de startplek in de Baloise Belgium Tour. Toen was Caleb Ewan de snelste in een massasprint. Hieronder kan u uw geheugen nog eens opfrissen.

clock 13:12 13 uur 12. De temperaturen zijn vandaag een stuk fietsvriendelijker dan gisteren. Het kwik is gehalveerd. In Beringen geeft de thermostaat 15 graden Celsius aan. . De temperaturen zijn vandaag een stuk fietsvriendelijker dan gisteren. Het kwik is gehalveerd. In Beringen geeft de thermostaat 15 graden Celsius aan.

clock 13:04 13 uur 04. De Gouden Kilometer zal spannend worden. Ik zal slim moet koersen. Mauro Schmid. De Gouden Kilometer zal spannend worden. Ik zal slim moet koersen. Mauro Schmid

clock 13:01 13 uur 01. De bonificatieseconden . Aan de finish liggen er 10, 6 en 4 seconden te wachten op de renners, maar de seconden in de Gouden Kilometer zijn een stuk interessanter. Kilometer 173,7 (3,2,1) Kilometer 174,2 (3,2,1) Kilometer 174,7 (3,2,1) . De bonificatieseconden Aan de finish liggen er 10, 6 en 4 seconden te wachten op de renners, maar de seconden in de Gouden Kilometer zijn een stuk interessanter. Kilometer 173,7 (3,2,1) Kilometer 174,2 (3,2,1) Kilometer 174,7 (3,2,1)



clock 12:55 12 uur 55. Quick-Step Alpha-Vinyl. De missie voor Quick-Step Alpha-Vinyl is duidelijk. Mauro Schmid veilig naar de finish brengen en alle aanvalspogingen van Tim Wellens neutraliseren. Als Fabio Jakobsen straks dan nog als snelste over de finish stormt, dan kan het feest helemaal losbarsten. . Quick-Step Alpha-Vinyl De missie voor Quick-Step Alpha-Vinyl is duidelijk. Mauro Schmid veilig naar de finish brengen en alle aanvalspogingen van Tim Wellens neutraliseren. Als Fabio Jakobsen straks dan nog als snelste over de finish stormt, dan kan het feest helemaal losbarsten.

clock 12:53 12 uur 53 match begonnen start time Start Daar gaan ze. Binnen 180 kilometer kennen we een ritwinnaar en eindwinnaar!

clock 12:48 De onofficiële start is gegeven. De echte start komt eraan! 12 uur 48. De onofficiële start is gegeven. De echte start komt eraan!

clock 12:31 De ploegvoorstellingen zijn aan de gang. Dadelijk mogen de renners van start gaan. 12 uur 31. De ploegvoorstellingen zijn aan de gang. Dadelijk mogen de renners van start gaan.

clock 12:27 12 uur 27. Wie heeft de snelste sprintersbenen in Beringen en wat brengt de Gouden Kilometer? Dat zijn de twee belangrijkste vragen voor deze slotetappe in de Baloise Belgium Tour. Leider Mauro Schmid staat op dezelfde tijd als Tim Wellens, dus kan de Gouden Kilometer (meerdere tussensprints waar je bonificatieseconden kan verdienen) de beslissing brengen. . Wie heeft de snelste sprintersbenen in Beringen en wat brengt de Gouden Kilometer? Dat zijn de twee belangrijkste vragen voor deze slotetappe in de Baloise Belgium Tour. Leider Mauro Schmid staat op dezelfde tijd als Tim Wellens, dus kan de Gouden Kilometer (meerdere tussensprints waar je bonificatieseconden kan verdienen) de beslissing brengen.



clock 10:32 10 uur 32. Quinten Hermans sprintte gisteren niet tot op de laatste meter. Daardoor kwam Mauro Schmid iets dichter en werd hij in dezelfde seconde als de winnaar geplaatst. Als Hermans doorsprint, dan is er een verschil van een seconde met Schmid en zou de kloof tussen Schmid en Wellens 3 seconden geweest zijn. En dan was Wellens leider met 1 seconde op de Zwitser. . José De Cauwer. Quinten Hermans sprintte gisteren niet tot op de laatste meter. Daardoor kwam Mauro Schmid iets dichter en werd hij in dezelfde seconde als de winnaar geplaatst. Als Hermans doorsprint, dan is er een verschil van een seconde met Schmid en zou de kloof tussen Schmid en Wellens 3 seconden geweest zijn. En dan was Wellens leider met 1 seconde op de Zwitser. José De Cauwer

clock 10:32 10 uur 32. Bekijk nog eens de ontknoping van gisteren:. Bekijk nog eens de ontknoping van gisteren: