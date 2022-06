Uw gids voor de Baloise Belgium Tour: parcours, deelnemers, livestream

Van woensdag tot en met zondag hoeft u bij Sporza geen trap te missen van de Baloise Belgium Tour. Jasper Philipsen mag zich in de massasprints meten met Fabio Jakobsen en snelle sensatie Arnaud De Lie. Wie grijpt in de koninginnenrit naar Durbuy de macht om de opvolger te worden van Remco Evenepoel? Als u onze gids leest, ben u helemaal mee voor de Ronde door België.

Zo was het vorig jaar:

In 2021 legde Remco Evenepoel in de openingsrit naar Maarkedal de basis van zijn eindzege. Hij finishte in een groepje met 3 als 2e achter Robbe Ghys. De kopgroep verwierf een bonus van 28 seconden op de andere favorieten. Die voorsprong breidde hij op dag 2 uit in de tijdrit, waar hij nog eens 2 seconden sneller was dan ploegmaat Yves Lampaert. Zijn 2e opeenvolgende eindzege stelde hij veilig in de overige 3 etappes waarin met Caleb Ewan (2x) en Mark Cavendish grote snelle namen triomfeerden.

Parcours

In 5 dagen tijd komen heel wat type renners aan hun trekken tijdens de Baloise Belgium Tour. De mannen voor het klassieke werk kunnen hun hartje ophalen in de openingsrit. In de Vlaamse Ardennen krijgen ze in de finale 4 lokale rondes met telkens 3 kuitenbijters (Berg Ten Houte, Ellestraat en Fortstraat) op hun bord. Wie verovert de 1e leiderstrui in Maarkedal? Sprintersbenen zullen we normaal in de 2e etappe (naar Knokke-Heist) en de 5e etappe (naar Beringen) zien strijden voor de ritzege.

In de 3e etappe mogen de chronomannen hun spierballen laten rollen in de tijdrit van 11,8 km in Scherpenheuvel-Zichem.



De koninginnenrit staat ingepland op zaterdag met een lastige Ardennen-tocht in en rond Durbuy. De 4 lokale rondes gaan onder meer over de Muur van Durbuy, waar op het einde van de 175,2 km de sterksten voor de (eind)zege mogen strijden.

Deelnemers

De Baloise Belgium Tour lijkt dit jaar het bal voor de snelle mannen. Fabio Jakobsen, Arnaud De Lie, Jasper Philipsen, Sam Bennett, Jordi Meeus, Alberto Dainese, Max Walscheid, Gerben Thijssen, Boy van Poppel, Hugo Hofstetter, Connor Swift en Sasha Weemaes bekampen elkaar. Meer klassieke types vinden we in Gianni Vermeersch, Dries De Bondt, Victor Campenaerts, Florian Vermeersch, Tim Wellens, Yves Lampaert, Mauro Schmid, Mads Pedersen, Rasmus Tiller, Sep Vanmarcke en Quinten Hermans. Uitkijken is het ook naar veldrijders Thibau Nys, Thijs Aerts, Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout....



Sowieso krijgen we een nieuwe eindwinnaar, want Remco Evenepoel acteert deze week in Zwitserland.

teams en deelnemers Quick-Step - Alpha Vinyl Team arrow-circle ploegopstelling nr land naam geboren lengte gewicht 1 Fabio Jakobsen 31/08/1996 1.81 m 78 kg 2 Iljo Keisse 21/12/1982 1.83 m 72 kg 3 Yves Lampaert 10/04/1991 1.80 m 75 kg 4 Michael Mørkøv 30/04/1985 1.83 m 71 kg 5 Florian Sénéchal 10/07/1993 1.79 m 77 kg 6 Mauro Schmid 04/12/1999 1.87 m 70 kg 7 Stan Van Tricht 20/09/1999 1.74 m 64 kg Lotto - Soudal arrow-circle Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux arrow-circle BORA - hansgrohe arrow-circle Trek - Segafredo arrow-circle Israel - Premier Tech arrow-circle Team DSM arrow-circle Cofidis arrow-circle Alpecin - Fenix arrow-circle Team Arkéa - Samsic arrow-circle B&B Hotels - KTM arrow-circle Uno-X Pro Cycling Team arrow-circle Sport Vlaanderen - Baloise arrow-circle Bingoal - Pauwels Sauces - WB arrow-circle Baloise - Trek Lions arrow-circle Pauwels Sauzen - Bingoal arrow-circle Bolton Equities - Black Spoke Pro Cycling arrow-circle BEAT Cycling arrow-circle Minerva Cycling Team arrow-circle VolkerWessels Cycling Team arrow-circle Geofco - Doltcini - Materiel-velo.com arrow-circle Tarteletto - Isorex arrow-circle Quick-Step - Alpha Vinyl Team

Live op Sporza

Wij zijn er op de site bij vanaf de start van elke rit met live tekst, beelden zijn er elke weekdag vanaf 14.45 uur op Eén, sporza.be en in de sporza-app. Het commentaar komt van Renaat Schotte en Sven Nys. Zaterdag zijn er flitsen op Radio 1.