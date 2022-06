Emma Meesseman: "Ann doet het supergoed als coach, maar er is nog wat werk aan haar stem"

Wauters is sinds dit seizoen assistent-coach bij Chicago Sky, dat opvallend Belgisch kleurt met ook Emma Meesseman en Julie Allemand in de spelersgroep.

Wauters: "Na elke wedstrijd ben ik hees"

Al is er wel nog 1 werkpuntje voor Wauters: "Haar stem", zegt Meesseman. "Daar is nog wat werk aan bij Ann."

Meesseman: "Ik hou niet zo van verandering"

"Overal waar we spelen, zitten Belgen in de zaal"

Niet alleen Chicago Sky kleurt Belgisch, ook in de WNBA-stadions zitten meer en meer Belgen, zoals Jacques Vermeire en Urbanus.

"Overal waar we gespeeld hebben in de VS, zaten al Belgen in de zaal", zegt Wauters. "Van Chicago tot New York, van Washington tot Atlanta. Daar kunnen we enkel maar blij om zijn."

Ook Meesseman geniet van de Belgische aanwezigheid in de tribunes. "Meer en meer Belgen bekijken ons wedstrijdschema als ze in de VS zijn."

"Ze denken: "We zijn in Amerika, misschien kunnen we ook een match meepikken." Die toegenomen aandacht is leuk."