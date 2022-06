Emma Meesseman ontmoet Barack Obama met haar Amerikaanse team: "Nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

Barack Obama is als inwoner van Chicago een grote fan van de lokale WNBA-ploeg. Toen Chicago Sky vorig seizoen kampioen werd, bracht de voormalige president van de VS al zijn felicitaties over.

Maar daar bleef het niet bij, want enkele maanden later mocht de voltallige ploeg, sinds dit seizoen ook met Emma Meesseman en Ann Wauters als assistent, een bezoekje brengen aan de kantoren van de Obama Foundation, mét een ontmoeting met Obama als klap op de vuurpijl.

"Deze Ieperling heeft net president Obama ontmoet", tweette een enthousiaste Meesseman. "Ik had nooit gedacht dat basketbal mij hier zou brengen. Dit was ongelooflijk!"