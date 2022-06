Geen cadeautjes voor Emma Meesseman bij ex-team: Chicago verliest in Washington

Chicago en Washington stonden voor de tweede keer in enkele dagen tegenover elkaar. Afgelopen weekend wonnen Emma Meesseman en co nog voor eigen volk, vannacht in Washington was het andere koek.



De thuisploeg, met sterspeelster Elena Delle Donne maar op halve kracht, bouwde in de 1e helft een kleine bonus op die in het 3e quarter werd uitgediept tot een kloof van 15 punten.



Maar in het slotkwart zette Chicago op defensief vlak een tandje bij en slopen de bezoekers mondjesmaat dichterbij. Washington-speelster Natasha Cloud kon vanaf de vrijworplijn toch nog de zege veiligstellen: 84-82.



Chicago had met Parker (16), Gardner (12), Copper (12), Quigley (11) en Stevens (11) vijf speelsters in de dubbele cijfers. Emma Meesseman was in 25 minuten goed voor onder meer 7 punten, 7 rebounds en 3 blocks.