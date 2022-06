Emma Meesseman dirigeert Chicago naar de zege, Julie Allemand debuteert

Vooral voor de rust was Meesseman alomtegenwoordig in Connecticut. De thuisploeg vond geen antwoord op de forward van Chicago, goed voor 20 punten in de eerste twee periodes.

Ook na de pauze was Meesseman niet echt af te stoppen. Ze finishte uiteindelijk met 26 punten en was daarmee topschutter van Chicago. Meesseman maakte liefst 11 van haar 14 pogingen.

Julie Allemand speelde dan weer haar allereerste wedstrijd voor Chicago. De Luikse, die tot vorige week in de Franse competitie aan de slag was, mocht zeven minuten opdraven en was daarin goed voor twee rebounds.



Met 8 zeges op 12 wedstrijden is titelverdediger Chicago voorlopig 3e in de WNBA-stand. Enkel Las Vegas Aces (10-2) en Connecticut Sun (10-4) doen beter.