Ann Wauters na ontmoeting met Barack Obama: "Sfeer was relaxed, we hebben geknuffeld"

Chicago Sky, het team waar Emma Meesseman (als speelster) en Ann Wauters (als assistent-coach) sinds dit voorjaar aan de slag zijn, bracht gisteren een bezoekje aan Barack Obama. De ploeg pakte vorig jaar de titel in de WNBA en basketbalfan Obama, die al jaren in Chicago woont, wilde de kampioenen graag eens ontmoeten.



"Het was een grote dag voor ons allemaal", straalt Ann Wauters. "Hij wilde Chicago feliciteren met het kampioenschap en Emma en ik mochten ook mee."



"De sfeer was heel relaxed. We hebben geknuffeld, een "hug", op zijn Amerikaans", lacht Wauters. "Obama is een groot basketballiefhebber. Hij nam de tijd om met iedereen een praatje te maken. Hij kent ook veel van de WNBA. Dat is tof om te horen en het werkt inspirerend."



"Michelle Obama was er niet bij, dat was jammer. Dan was het plaatje compleet geweest. Maar het was toch sowieso een heel bijzonder moment om Barack Obama te mogen ontmoeten. Het is een dag die ons allemaal zal bijblijven."