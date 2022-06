6 Belgen halen de lijst met 100 genomineerden voor de Golden Boy

Jérémy Doku is een oude bekende op de nominatielijst van de Golden Boy en ondanks een seizoen met heel veel blessures en weinig opvallende prestaties kreeg de winger van Rennes toch weer een plaatsje op de lijst.

De twee andere Belgen in buitenlandse loondienst zijn Aster Vranckx, die bij Wolfsburg een vast plaatsje op het middenveld heeft veroverd, en Eliot Matazo, die onder de vleugels van Philippe Clement stappen probeert te zetten bij Monaco.

De 3 spelers uit de Belgische competitie zijn netjes verdeeld over Anderlecht, Club Brugge en Racing Genk. Bij Anderlecht sprong niet Yari Verschaeren maar wel Anouar Ait El Hadj in het oog van de mensen van Tuttosport.

Bij Genk kon doelman Maarten Vandevoordt op een nominatie rekenen. Zijn broodje is al gebakken, want hij tekende een contract bij RB Leipzig, waar hij wel pas in de zomer van 2024 naartoe trekt.

De meest verrassende Belgische naam op de long list is wellicht Cisse Sandra. De 18-jarige aanvallende middenvelder maakte vooral indruk in de Youth League, al kreeg hij in het tweede deel van het seizoen ook steeds meer speelkansen onder Schreuder.