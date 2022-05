Een wereldgoal en twee spelers met Belgische connecties: Wydad wint Afrikaanse Champions League

De finale van de Afrikaanse Champions League werd gespeeld in het stadion van Wydad. De Marokkaanse ploeg uit Casablanca was op dat vlak in het voordeel tegen Al-Ahly uit Caïro, maar met tien eindzeges hebben de Egyptenaren wel pakken ervaring in het toernooi.

De finale werd beslist door een wereldgoal voor de rust en een snelle counter na de rust. Telkens was de Marokkaanse flankspeler Zouheir El Moutaraji de man die het afwerkte. Bekijk zeker de video van zijn eerste goal na 15 minuten.

In de basis bij Wydad stonden ook middenvelder Reda Jaadi en spits Guy Mbenza. Mbenza is sinds september uitgeleend aan Wydad en keert normaal deze zomer terug naar Antwerp. Hij heeft er nog een contract van een jaar.



Ook de naam Jaadi doet misschien een belletje rinkelen. Reda Jaadi speelde voor de jeugd van Standard en Club Brugge en zat ook in de selecties van KV Mechelen en anderhalf jaar bij Antwerp, net na de promotie naar 1A. Daarna trok hij via Roemenië naar Marokko. Jaadi werd geboren in Brussel, maar speelde ondertussen 1 interland voor Marokko, ruim een jaar geleden.

Zijn jongere broer Nabil Jaadi stond ooit bekend als een van de grote talenten van Anderlecht, maar na een overstap naar Italië raakte zijn carrière in het slop.

De zege van Wydad werd uiteraard stevig gevierd in het Stadion Mohammed V in Casablanca. Het is de derde keer in de clubgeschiedenis van Wydad dat de Afrikaanse Champions League wordt gewonnen (1992, 2017, 2022). Daarmee evenaart de club grote stadsrivaal Raja Casablanca.

De winnaar van de Afrikaanse Champions League mag ook deelnemen aan het WK voor clubs.