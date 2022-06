Zinho Gano geeft visitekaartje af voor Guinee-Bissau: "Ze trokken al lang aan mijn mouw"

"Een perfect debuut, denk ik. Ik kon meteen twee belangrijke goals maken en we winnen verdiend. De eerste 20 minuten kwamen we 0-1 achter omdat we ons moesten aanpassen aan de hitte. De match werd in Marrakech gespeeld bij 40 graden."

Een goal met het hoofd en een intikker van dichtbij (zie video). In Guinee-Bissau weten de fans meteen wie Gano is.

Vreemd is dat niet echt. De eerste tegenstander van Guinee-Bissau in de kwalificatiecampagne voor de Afrika Cup 2023 was de nummer 183 op de FIFA-ranking. Sao Tomé en Principe is een piepklein eilandje voor de kust van Gabon, gelegen recht op de evenaar.

"Neen, ik had eigenlijk ook nog nooit gehoord van (tegenstander) Sao Tomé en Principe" lacht Zinho Gano als we hem aan de telefoon krijgen vrijdag.

De aanhouder wint

"Het is een mooi avontuur, maar het is toch ook een manier om meer uit je carrière te halen. Een voetbalcarrière duurt niet lang en international zijn geeft je een extra status in het voetbal."

Klein of niet, bij de voetbalbond van Guinee-Bissau zitten enkele volhouders. Op zijn 28e vond Zinho Gano het een goed moment om ja te zeggen aan hun lokroep. In maart speelde hij al mee in twee oefenmatchen, donderdag volgde de eerste officiële wedstrijd.

"Dat wordt speciaal. Het worden inderdaad mijn eerste momenten in Guinee-Bissau zelf. Met mijn broers heb ik al lang geleden afgesproken dat we eens naar Guinee-Bissau zouden reizen, maar dat is er nog niet van gekomen. Nu ik bij de nationale ploeg zit, zal dat allemaal sneller gaan", vertelt Gano met enthousiasme.

Dubbele confrontatie met Cyriel Dessers

Cyriel Dessers, Theo Bongonda, Dion Cools, er zijn steeds meer Belgische voetballers met buitenlandse roots die de stap naar een buitenlandse nationale ploeg zetten.



"Het is leuk om op die manier ook de cultuur te leren kennen die deel van je leven uitmaakt", zegt Zinho Gano. Alleen de taal is voorlopig niet evident. In Guinee-Bissau is de officiële taal Portugees.

"Verstaan lukt nog wel, maar spreken is moeilijk", lacht de spits van Zulte Waregem. "Gelukkig zijn er veel jongens in de kern die Frans of Engels kunnen. Er is trouwens veel kwaliteit in deze kern. Veel meer dan ik had gedacht op voorhand."

"De trainer heeft me laten verstaan dat hij echt op me rekent de volgende matchen. Het doel is opnieuw de Afrika Cup halen. Net als de afgelopen drie edities."

Zinho Gano zal op weg naar dat doel Cyriel Dessers trouwens tegenkomen. Samen met Sao Tomé en Principe en Sierra Leone zit ook Nigeria in de kwalificatiegroep van Guinee-Bissau. In september staat een dubbele confrontatie met Dessers op het programma. Twee scherpschutters uit de JPL tegenover elkaar voor de Afrika Cup?