Ook als international blijft hij scoren: Bekijk de 1e goal van Cyriel Dessers voor Nigeria

Of het nu bij Feyenoord of Nigeria is: Cyriel Dessers staat garant voor doelpunten. De topscorer van de Conference League stond gisteren in de basis bij de nationale ploeg van Nigeria voor een oefenduel tegen Mexico. Dessers bedankte zijn coach voor het vertrouwen met het enige Nigeriaanse doelpunt van de avond (2-1). Meteen zijn eerste voor Nigeria.