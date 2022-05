Cyriel Dessers verbijt de pijn na verloren finale: "Eén foutje werd afgestraft"

Een teleurgestelde Cyriel Dessers stond na de wedstrijd voor de microfoon. "19 wedstrijden lang deden we in dit toernooi bijna alles goed. En nu in de finale wordt één foutje afgestraft. Tja, dat doet gewoon heel veel pijn", vertelde hij.

Dessers, tijdens zijn Europese campagne goed voor 10 goals, kon in de finale zijn stempel niet echt drukken. "Ik stond vaak tegenover drie man. Als er dan rechte ballen komen, is Roma zo sterk daarop. We hebben niet genoeg de ruimte achterin kunnen gebruiken."

"Een paar keer lukte dat wel en waren we meteen gevaarlijk. Het was gewoon een lastige wedstrijd, Roma was goed voorbereid. Telkens als we diep wilden gaan haalde Smalling de ruimte eruit. Ook in de duels was hij heel sterk, voor mij was het lastig", gaf onze landgenoot toe.

Waar liep het mis voor Feyenoord? "Moeilijk te zeggen. We hebben ook wat pech gehad, twee keer viel die goal net niet, tegen de paal en tegen de lat. We waren er dicht bij, maar net dat tikkeltje misten we. Dat maakte het verschil denk ik."

Dessers moest tijdens de wedstrijd heel wat robbertjes uitvechten. "Roma was meedogenloos. Zelfs als de bal niet in de buurt is, krijg je ellebogen. Ze krabben, ze trekken, alles is geoorloofd. Dat doen wij niet, al moet ik onze verdedigers wel becomplimeteren, want zij hebben vandaag alles gegeven."