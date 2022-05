IN BEELD: Het Romeinse feestgedruis en Rotterdamse verdriet na de finale

Messias Mourinho heeft AS Roma voor het eerst in 14 jaar nog eens een prijs bezorgd. Het is de eerste Italiaanse club die erin slaagt een Europese beker te bemachtigen sinds 1999. Mourinho pakt zo in zijn 5e Europese finale zijn 5e Europese trofee. Bekijk de vreugdetaferelen na het laatste fluitsignaal.