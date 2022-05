Teleurgestelde Feyenoord-coach: "Je moet nooit op achterstand komen, zeker niet tegen ploegen van Mourinho"

Trainer Arne Slot vond het na de verloren finale van Feyenoord tegen AS Roma (1-0) niet het moment om al trots terug te kijken. "Dat komt wel een keer op vakantie", zei hij. "Nu is de teleurstelling heel erg groot." José Mourinho was dan weer emotioneel bij zijn 5e Europese beker. "Dit is historisch", aldus de Portugees.

Een succesvolle campagne van 18 Europese duels richting de eindstrijd kreeg geen kers op de taart voor het Feyenoord van Cyriel Dessers. "We hebben er ook in deze finale weer alles aan gedaan om te winnen", zei Slot.



"We worden ook altijd gesteund door een fantastisch Legioen. We hadden zo graag de beker naar Rotterdam gebracht. Ook voor onze fans. Dus het lijkt me niet het moment om nu al trots terug te kijken."



Trainer Slot zag Feyenoord een matige eerste helft spelen. "We waren niet goed aan de bal", zei hij. "Er was meer ruimte op het veld dan we dachten. We vielen veel te veel aan door het midden."



"Na de rust wisten we onze buitenspelers wel te vinden. Toen hebben we ook kansen gekregen", doelde hij op een bal op de paal en lat. "Helaas zat het toen net niet mee. Maar misschien is dat ook de kwaliteit van de tegenstander."

Slot hekelde tijdrekken van Roma: "Dan hoop je op meer dan 5 minuten extra tijd"

AS Roma kwam in de 33e minuut op voorsprong na een fout van Gernot Trauner. De Oostenrijker verkeek zich op een voorzet van Gianluca Mancini en Nicolo Zaniolo schoot handig raak).



"Je moet nooit op achterstand komen en zeker niet tegen Italiaanse ploegen", zei Slot. "En al helemaal niet tegen ploegen die door José Mourinho worden getraind."



In de tweede helft wankelde AS Roma en koos ervoor om veel tijd te rekken. Coach Slot baalde dan ook dat de scheidsrechter na de reguliere speeltijd slechts 5 minuten verder liet spelen.



"De hele wedstrijd werd er maar vanaf één kant druk op de arbitrage uitgeoefend", doelde hij op Mourinho. "Ik heb ervoor gekozen om rustig te blijven, maar had me misschien toch vaker bij de vierde man moeten melden."



"Een wissel van Roma duurde 3 of 4 minuten en sommige wissels gingen eerst wel door en dan weer niet. Dan hoop je op meer dan 5 minuten blessuretijd. Maar daardoor hebben we niet verloren. Dat is niet het verhaal van de wedstrijd. We hebben 95 minuten de tijd gehad om te scoren. En dat is ons niet gelukt."

Mourinho: "Roma schrijft geschiedenis en ik ook"

"AS Roma heeft vandaag geschiedenis geschreven", glunderde Slots collega aan de overkant, nadat zijn ploeg de allereerste editie van de Conference League had gewonnen.



"We hebben veel gegeven voor deze competitie, maar het eerste doel was ons plaatsen voor de Europa League. Dat doel was al bereikt (met een zesde plaats in de Serie A) en dus zat de belangrijkste job voor mijn spelers er al op en konden ze hier geschiedenis schrijven."



"Deze zege komt in de clubannalen, maar maakt ook deel uit van mijn geschiedenis. Het is één ding om te winnen met een team dat gebouwd is om te winnen, het is nog iets anders om te winnen met clubs als Porto, Inter, Roma... Dat doet me toch wel speciaal voelen", aldus "The Special One".

