Apotheose in Albanië, waar een stadion met 22.000 zitjes plots het Walhalla is

Dat het land (terecht) fier is op die gebeurtenis mag duidelijk zijn. 25 mei is prompt uitgeroepen tot een nieuwe officiële feestdag in Albanië. Op die manier wordt het meteen ook een pak rustiger in Tirana, wat de organisatie niet slecht uitkomt.

Walhalla-voor-één-dag

Want ondanks de weinig tot de verbeelding sprekende bestemming - Tirana is geen Sevilla of Parijs - is de aantrekkingskracht van de finale bijzonder groot.

Er worden 30.000 fans van AS Roma verwacht, bij Feyenoord zullen ze naar verluidt met 20.000 zijn.

Het enige probleem is dat de UEFA amper 4.000 kaartjes (waarvan 1/4e voor sponsors en familie) per club beschikbaar heeft gesteld. Veel meer was onmogelijk door de beperkte capaciteit van het Air Albania Stadium.

Met 22.500 zitjes is het een van de kleinste arena’s die ooit een Europese finale mocht organiseren. Zuur voor de enorme legioenen van Feyenoord en AS Roma, die er veel voor moesten overhebben om toegang te krijgen tot het Walhalla-voor-één-dag.