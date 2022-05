Dessers over Conference League-finale: "Naast trofee grijpen, zou heel pijnlijk zijn"

In de voorbereiding op de Conference League-finale tegen AS Roma ging Feyenoord vorige week op een korte stage naar Portugal. "Dat hadden we wel nodig, want we hadden geen competitie meer. In Portugal konden we samen focussen en wennen aan de warmte, want in Albanië zal het ook warm zijn", aldus Cyriel Dessers.



Hoe is het gevoel in de groep? "Er is wel een gezonde spanning, dat voel je al sinds de wedstrijd tegen Marseille. Dat komt ook door de media, de supporters, de stage. Er wordt opgebouwd richting finale, maar dat vind ik ook wel fijn."



De finale wordt gespeeld in Tirana, waar plaats is voor nauwelijks 20.000 toeschouwers. "Dat is wel een beetje spijtig", vindt Dessers. "Het is een mooi stadion, maar toch iets te klein voor twee grote clubs als Feyenoord en AS Roma."



"Nu, dat zijn maar randomstandigheden. We zijn daar niet superhard mee bezig. Ik wil die finale ook winnen voor 20.000 toeschouwers, dat verandert niet met meer volk in het stadion."



Dessers verwacht dat Feyenoord ook tegen AS Roma trouw zal blijven aan zijn filosofie. "We spelen nu al bijna 50 wedstrijden zo. Dat is onze kwaliteit, we hoeven nu geen gekke dingen te gaan doen. Het blijft wel opletten voor Roma en de leepheid van José Mourinho."



"Nu nog naast die trofee grijpen, zou wel heel pijnlijk zijn. Ik zal er alles aan doen om in Tirana met de beker in mijn handen te staan. Zo'n finale maak je misschien maar één keer mee. We gaan ervan genieten. Ik heb zin om te vlammen."