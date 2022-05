Johan Boskamp over Conference League-finalist Feyenoord: "Na 20 jaar wachten, doet dit deugd"

Het Europese avontuur van Feyenoord begon 10 maanden geleden. In juli speelden ze hun eerste wedstrijden in de kwalificatieronden van de Conference League.

"Ik weet nog dat ze toen echt slecht speelden", weet Boskamp. "Ze namen het op tegen het Kosovaarse Drita en hadden een goal in de 90e minuut nodig om door te stoten."

"Nadien zijn ze echt gegroeid in het toernooi. Ze eindigden knap eerste in de poulefase en gingen moeiteloos voorbij Partizan en Slavia Praag richting de halve finale. Het is een hele prestatie dat Feyenoord in de finale staat. Ik had het in juli nooit geloofd."

Cyriel Dessers trok op de laatste dag van de transferperiode nog naar Rotterdam. Dankzij een hoop belangrijke goals groeide hij uit tot een ware publiekslieveling.

"Dessers is de chouchou van het supportersvak. Hij heeft zich echt in de ploeg geknokt met zijn goals als invaller. Als spits word je afgerekend op je doelpunten en hij bleef ze gewoon maken. Dan ben je een goeie spits. Zijn afkoopsom is "maar" 4 miljoen euro, dus zou ik niet twijfelen."