Topscorer Cyriel Dessers: "Misschien ben ik dan toch niet zo'n slechte spits"

Cyriel Dessers opende tegen Marseille de score en legde vroeg in de 2e helft ook de 3-2-eindstand vast. Een gelijkspel volgende week in het Stade Vélodrome volstaat om de finale van de Conference League te halen.



"Deze prestatie moet ons vertrouwen geven. Volgende week moeten we proberen ons voordeel te halen uit dat doelpuntje verschil", zegt Dessers, die met 10 goals topschutter is in de Conference League.



"Misschien ben ik dan toch niet zo'n slechte spits", lacht hij. "Neen, dat is een fijne bijkomstigheid, maar we zijn er nog niet. Ik ben blij dat we gewonnen hebben. Het was een spektakelmatch. Scoren in zo'n vol stadion, daar droom je als kind van. Dat is een onbeschrijflijk gevoel."



"We zijn trouw gebleven aan onze stijl en zijn uitgegaan van onze eigen kwaliteiten. Dat doen we al het hele seizoen en het is ook de reden waarom we gewonnen hebben. Ons spel is risicovol, maar het levert ons ook veel op."



"Ik schat onze kansen op fiftyfifty volgende week. Hopelijk gaat Marseille risico's nemen en kunnen wij op de counter profiteren van de ruimtes. Dan kan het daar hopelijk ook een mooie avond worden. Misschien is het wel de belangrijkste wedstrijd van mijn leven volgende week."