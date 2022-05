Cyriel Dessers knokte tot de laatste snik in hel van Marseille: "Ademen was onmogelijk door rook in longen"

"We staan gewoon verdiend in de finale. Natuurlijk was dit niet de beste wedstrijd, maar we hebben laten zien dat we niet alleen goed kunnen voetballen, we kunnen ook knokken voor resultaat."

"Als je ziet hoe we verdedigen. We hebben strijders achteraan en op het middenveld. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat we zwaar onder druk zijn gekomen. Ik heb altijd geloofd dat we het over de streep zouden trekken."

"We hebben deze heksenketel overleefd en hoe we hebben gestreden is ongelooflijk."

En of Marseille een heksenketel was. Tijdens het openingskwartier zagen de spelers amper een hand voor hun ogen. De rook van het Bengaalse vuur pakte ook op de longen.

Dessers: "De eerste 15 minuten kon ik niet ademhalen door de rook. Het was echt verschikkelijk, maar het was het waard."

"Het eerste dat er door me heen ging na het laatste fluitsignaal? Ik viel op de grond, het werd even zwart voor mijn ogen en je probeert alles rondom u op te nemen. Het stadion, je ploeggenoten, ..."

"Dit had ik enkele maanden geleden niet gedacht toen ik bij Genk niet eens mocht invallen tegen OHL."