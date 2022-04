Aster Nzeyimana blikt terug op magische avond in De Kuip: "Dessers was dirigent van oorverdovend concert"

Je eerste keer vergeet je nooit meer.

En ook Aster Nzeyimana zal zich zijn allereerste bezoekje aan de Rotterdamse Kuip nog lang herinneren.

"Het was niet normaal", begint de commentator zijn relaas. "Een uur voor de wedstrijd weerklonken al loeiharde technoklassiekers door de boxen. Ik deed ook 25 minuten over de weg van de perszaal naar de commentaarspositie, waar de fans vlak achter me zaten. (lacht) Dan wil je geen Ajax-verleden hebben."

Net voor de aftrap barstte het feest helemaal los. "Ronduit indrukwekkend. Volgens een Nederlandse collega was het de zotste avond in jaren. Bij Marseille zijn ze wel wat gewoon, maar toch waren ze overdonderd. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Je zag dat aan de spelers bij de Fransen, ze werden overrompeld."

Door "een perfecte symbiose tussen de speelstijl van Feyenoord en het publiek in De Kuip", volgens Nzeyimana. "De verdienste van trainer Slot. Nu vallen ze aan met de deur open - een voetbalvisie waar het publiek naar verlangde, want onder Advocaat was het allerminst zo."