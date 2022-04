Kijk vanavond naar Leicester-AS Roma: "Verwacht een vintage Mourinho in Engeland"

Leicester City, Roma, Feyenoord en Marseille zijn de 4 overblijvers in de Conference League. "In de beginfase is er vaak denigrerend gedaan over de Conference League, maar nu - en eigenlijk ook al in de kwartfinales - is het kaf van het koren gescheiden", stelt Filip Joos vast. "Wat overblijft, zijn 4 mooie ploegen. Dat geeft toch cachet."



Wat verwacht Joos van het duel tussen Leicester en Roma? "Een mooie, goeie match", klinkt het. "Ik denk dat beide ploegen er wel vol voor zullen gaan. Voor Roma is het al zo lang geleden dat het nog eens een prijs gepakt heeft en ook voor Leicester is dit een unieke kans."



De Romeinen spelen hun 3e Europese halve finale in 5 jaar tijd. "Van de Champions League over de Europa League naar de Conference League. Ze zijn wel afgezakt, maar toch is dat niet te versmaden. Zeker in de kleinere bekers dringen Italiaanse clubs zelden zo ver door."

Ik kijk uit naar het duel Fofana-Abraham. Dat zal veel beslissen. Filip Joos

"Bij Roma kijk ik altijd wel uit naar Zaniolo. En bij Leicester kan ik ook enorm genieten van Wesley Fofana, dat vind ik een fenomenale verdediger. Hij heeft een horrorblessure gehad en is eigenlijk nog maar 3 weken terug, maar ik kijk echt uit naar het duel Fofana-Abraham. Dat zal veel beslissen", meent Joos.



"Als ik Abraham was, zou ik Jonny Evans opzoeken. Het is dat je niet met krukken het veld op mag, anders zou hij het doen. Hij heeft alleen nog zijn ervaring. Dus ik ben benieuwd hoe Leicester dat gaat oplossen."



Tammy Abraham

"Knap van Tielemans dat hij zijn ploeg depanneert"

Filip Joos zag Leicester onlangs nog aan het werk in de kwartfinales tegen PSV. "Daar heb ik toen enorm van genoten die twee matchen, ook PSV was echt sterk trouwens", zegt Joos.



Tegen PSV misten de Foxes nog aanvaller Jamie Vardy, maar die zou tegen Roma weer fit zijn na een knieblessure. "Wel of geen Vardy, dat is echt een groot verschil voor Leicester. Hij kan echt het verschil maken, al denk ik ook dat hij onmogelijk écht fit kan zijn. Toch zal Roma-verdediger Smalling de allerbeste versie van zichzelf moeten zijn."



"Daarnaast is het bij Leicester natuurlijk ook altijd tof dat Timothy Castagne en Youri Tielemans deel uitmaken van die ploeg. Castagne bekoort me elke wedstrijd, daar hoef je bij de Rode Duivels niet meer aan te twijfelen, links of rechts."



"Tielemans heeft bij de Rode Duivels wat minder gepresteerd en lijkt ook niet in topvorm, maar vergeet niet dat hij moet depanneren. Elke verdedigende middenvelder is uitgevallen bij Leicester. Tielemans speelt dus niet op zijn beste positie. Dat vind ik wel knap, dat hij dat doet voor de ploeg."

Timothy Castagne

"Verwacht vintage Mourinho in Engeland"

Roma zag afgelopen weekend een einde komen aan een reeks wedstrijden zonder nederlaag. Heeft het Romeinse vertrouwen een knauw gekregen na de nederlaag tegen Inter?



"Dat denk ik niet. Tegen een Inter op niveau kan Roma niks rapen, dat weet je op voorhand", meent Filip Joos, die uitkijkt naar de terugkeer van José Mourinho op Engelse bodem.



"Ik verwacht vintage Mourinho. Ik denk dat hij in Engeland weer helemaal zichzelf zal zijn."



"Mourinho heeft bij Roma wel voor enthousiasme gezorgd, dat is ongelooflijk. Er is veel geld gegeven en toch telt de ploeg maar 3 punten meer dan vorig jaar. De naakte cijfers zijn dus niet zo goed. Eigenlijk moet het beter, zeker wanneer je met Abraham een spits hebt die al 24 keer gescoord heeft."