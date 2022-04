Roma en Leicester hebben volgende week nog alles om voor te spelen

Youri Tielemans: "We hebben bij momenten goed gespeeld en de bal goed laten rondgaan. We moesten proberen geen goal tegen te krijgen, maar dat gebeurde wel. Of ik in de fout ging bij de 0-1? Pellegrini liep goed diep en soms moet je gewoon kunnen toegeven dat de tegenstander het mooi uitspeelde."

"Daarna moesten wij scoren en dat hebben we ook gedaan. Met 1-1 is nog alles mogelijk. Twee goede ploegen stonden gewoon tegenover elkaar. Hopelijk is Vardy volgende week nog een beetje meer klaar."

Hoe is het met Timothy Castagne? "Ik heb hem nog niet gezien. Ik had dopingcontrole. Of hij naar het ziekenhuis is? Dat weet ik ook niet."