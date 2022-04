Gehoord in 90 Minutes na de eerste speeldag van de play-offs: "Better call 25621"

De titel was altijd "Champagne en Kidibul" geweest, tot de copywriter in Steven en Sam opstond. (Reclamebureaus, gelieve zich te onthouden, ze zijn van ons.) De intro is de outro en toen was er toch nog een outro, dankzij Sams centimeters. Steven nam zondag een loopje met de werkelijkheid - met als gevolg een irreële tijd. We beklagen Bayern. En we linken Olaf Thon aan Robert Waseige - en het is niet eens vergezocht, beloofd! De play-offs wandelen langs, we doen mee aan een crowdfunding en genieten na van Milan en Thiago.