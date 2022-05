Hoewel de Roma-fans in Tirana al stevig uit hun bol gingen na de gewonnen Conference League, brak in Rome het feest helemaal los. 50.000 fans volgden de wedstrijd op een groot scherm in het Stadio Olimpico en nog meer supporters trokken daarna de hoofdstad in. Die hadden lang (14 jaar) op een nieuwe trofee moeten wachten. Bekijk hieronder de beelden.