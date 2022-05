Nu al een droomparcours: bekijk de 10 goals (tot dusver) van "Mister Conference League" Cyriel Dessers

Zijn bijnaam "Mister Conference League" is allerminst gestolen. Cyriel Dessers beleefde tot dusver een droomparcours met Feyenoord in Europa. De aanvaller zit momenteel aan tien treffers, maar zou daar vanavond maar wat graag nog minstens één goal bijdoen. Bekijk hieronder alle doelpunten (tot dusver) van Dessers in de Conference League.