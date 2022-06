Madjer, bekend van het hakje dat Pfaff vloerde, moet 6 maanden de cel in

Rabah Madjer verwierf wereldfaam in 1987, toen hij in de finale van de Beker voor Landskampioenen met een magisch hakje (toen een ongeziene beweging) Bayern München, met Jean-Marie Pfaff in doel, om de tuin wist te leiden.

Na zijn carrière ging Madjer onder meer de media in. Zo was hij eigenaar van 2 kranten, Al Balagh en Al Balagh Erriadhi. Toen die ermee ophielden, bleef de voormalige voetballer cheques van het Nationale Reclameagentschap innen.

Dat agentschap diende een klacht in en nu moet Madjer 6 maanden brommen. Zelf ontkent hij alle aantijgingen. "Op 3 november 2019 heb ik de krant Al Balagh officieel verlaten met officiële documenten van het notariskantoor die bewijzen dat ik niets met deze zaak te maken heb."

"Ik heb met deze zaak niets te maken, noch van dichtbij, noch van veraf. Ik ben onschuldig", vertelt de voormalige bondscoach van Algerije, die beroep aantekent tegen de veroordeling. Begin juni had de openbare aanklager 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen Madjer.