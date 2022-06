Sportief directeur Olivier Renard krijgt contract van onbepaalde duur bij CF Montreal: "Zijn bijdrage is enorm"

Renard heeft een waslijst aan taken bij de huidige nummer 3 in de Eastern Conference in het seizoen 2022. Hij is verantwoordelijk voor de aanwerving en begeleiding van spelers en beheert de loonmassa van de eerste ploeg.



Het hele technische team (coaches, dokters, therapeuten) rapporteert aan de 43-jarige die de job leerde bij KV Mechelen (2014-2016) en Standard (2016-2019). Ook de academie van de club valt onder zijn hoede.



Niets dan lovende woorden zijn te horen bij eigenaar Joey Saputo: "Deze overeenkomst met Olivier weerspiegelt de wens om de samenwerking sinds 2019 te bestendigen. Hij komt nu in het hart van de structuur die we aan het opzetten zijn."



"Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat hij bij ons moet blijven. Sinds hij bij ons is, heeft hij enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van het team. Zijn visie, leiderschap, filosofie, intelligentie en flair voor het herkennen van talent en ontwikkelen van spelers zullen onze club nog verder brengen."



Onder Renard werd Montreal de MLS-club met de meeste Canadese spelers in de kern. Hij zette in op de jeugd en vond een evenwicht tussen lokaal en internationaal talent. Sinds vorig jaar is ex-Rode Duivel en ex-speler Laurent Ciman er ook assistent.



Renard kijkt uit naar de toekomst: "Dit contract geeft me de stabiliteit die ik wou voor mijn familie en mezelf. We houden van Montreal en we voelen ons hier goed. Ik steun de missie en het project van de organisatie als deel van de gemeenschap hier, in het bijzonder de ontwikkeling van lokaal talent van jeugd tot profvoetballer."