Regel van 5 wissels wordt permanent in internationaal voetbalreglement

De extra wissels in een wedstrijd werden in mei 2020 ingevoerd om de spelers te beschermen tegen overbelasting in de coronapandemie. De voorlopige maatregel werd nadien enkele keren verlengd en wordt nu dus definitief opgenomen in de spelregels.



In het Belgische voetbal besliste de Hoge Raad van de voetbalbond KBVB onlangs al dat de clubs ook de volgende seizoenen 5 wissels mogen doorvoeren.



In de Jupiler Pro League, Scooore Super League, 1B Pro League, de beloftecompetitie en de Croky Cup mogen trainers in maximaal 3 vervangmomenten (exclusief de rust) in totaal 5 wissels doorvoeren. Bij verlengingen, bijvoorbeeld in de beker, mag nog een zesde wisselspeler worden ingebracht.