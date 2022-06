Dries Mertens: "Misschien wel goed om met minder verwachtingen naar het WK te gaan"

"We zijn een hele goede ploeg en zo'n nederlaag als tegen Nederland mag gewoon niet gebeuren. Maar ik zie nu ook andere topploegen, zoals Frankrijk, die het moeilijk hebben. Elke match is niet gemakkelijk, dat mogen de mensen niet vergeten."

Na het gelijkspel in Wales van vorige week steeg de kritiek rond de Duivels weer. Ook Mertens beseft dat de laatste resultaten beter konden/moesten, al nuanceert hij ook. "Kritiek is er altijd, omdat de mensen iets van ons verwachten. Ze mogen ook veel van ons verwachten, maar niet té veel", zegt Mertens.

"Ik voel me goed", opende een goedlachse Dries Mertens de persbabbel in Polen. Toch werd de toon al snel serieuzer toen de belabberde vorm van de nationale ploeg ter sprake kwam.

"Het verlies van Kompany, Fellaini en Dembélé weegt op de groep"

Waarom kan België het laatste jaar moeilijker wedstrijden winnen? "Ik denk dat we dat allemaal wel wat weten", vertelt Mertens. "Mensen onderschatten het verlies van spelers als Kompany, Fellaini of Dembélé heel hard. Dat weegt wel. Maar vandaag zie ik op training ook veel spelers met heel veel kwaliteiten, dat is ook leuk om te zien."



Zitten de Duivels in een overgangsfase? "Misschien is het wel goed dat we met minder verwachtingen naar een toernooi kunnen gaan en zo eventueel kunnen verrassen. We hebben heel veel kwaliteit in de ploeg, uiteraard, maar soms moet je ook wel realistisch zijn."

Opvallend: het is al een jaar geleden dat Mertens nog eens in de basis startte bij de Duivels. In de wedstrijd tegen Denemarken op het EK was hij voor het laatst titularis.



"Ergens stoort me dat wel, maar anderzijds heb ik ook met een schouderblessure gezeten en was er een selectie waar enkele spelers met minder dan 50 caps bijwaren. Dat scheelt ook wel."



"Of ik na het WK nog beschikbaar ben voor België? Ik weet dat de dag ooit zal komen dat ik niet meer opgeroepen wordt, maar tot die dag zal ik altijd klaarstaan voor de nationale ploeg. Ik ben hier graag en het is een eer hier te mogen zijn."