Peter Vandenbempt na België-Polen: "Vragen over verdediging blijven onbeantwoord"

Verschil in ingesteldheid van dag en nacht

In Laat gaf Peter Vandenbempt zijn kijk op de klinkende zege van België tegen Polen. "Alles was anders dan tegen Nederland. Om te beginnen de naam van de tegenstander, die niet op het niveau is van Nederland."

Noch voetbalpensioen, noch wereldkampioen in wording

"Net als we na Nederland de Belgen niet op voetbalpensioen mochten sturen, mogen we nu ook niet denken dat ze op de Wereldbeker in Qatar een halve finale of een finale zullen halen", gaat Vandenbempt voort. "Polen is niet van het niveau van de ploegen die België in een verdere fase in Qatar zal moeten bekampen."