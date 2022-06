Tielemans: "Mijn voorbije matchen bij de Duivels waren minder goed"

"De eerste 20 minuten tegen Nederland waren goed, we waren heer en meester", analyseerde Tielemans de match van vorig weekend. "We hadden ook wat kansen, maar daarna was de intensiteit plots minder. We lieten ze in de match komen. We hebben niet goed genoeg verdedigd als ploeg, dat was het probleem, denk ik."

Is er nood aan verandering? Zal de trainer voor een nieuwe tactiek gaan? “Het kan dat hij nog iets gaat proberen. We trainen altijd tactisch en krijgen dan info over de tegenstanders, en over onze WK-tegenstanders. Het is aan ons om tactisch flexibel te worden, maar we mogen ook niet vergeten dat we intensiteit in ons spel moeten hebben. We moeten vechten voor elkaar.”

Tielemans bekeek de match vanaf de bank, want hij kreeg van de bondscoach geen speelminuten. Daar hoopt hij tegen Polen wel op. "Ik ben fris en ik probeer klaar te zijn voor de wedstrijden. Natuurlijk wilde ik tegen Nederland ook al spelen, maar de trainer maakt keuzes, dat is normaal."