Martinez: "Kritiek van Van Gaal? Hij zei ook dat Lang de Gouden Bal zou winnen voor De Bruyne"

Er wordt vooral naar de defensie gewezen. Die lieten zich te makkelijk ringeloren. "Het is niet eerlijk om alleen de verdedigers op de korrel te nemen. In het moderne voetbal verdedig je niet met 3, 4 of 5, maar met de hele ploeg. En ons defensieve werk als team was niet goed genoeg. Nederland had 4 aanvallen in de tweede helft en we slikken drie doelpunten."

"Maar die jongens hebben die ervaring nog niet. We hebben een lange lijst met spelers die we volgen: Koni De Winter, Zeno Debast, Wout Faes, Leander Dendoncker, Sebastiaan Bornauw, Elias Cobbaut, ... Maar die 10 jaar ervaring in een topteam hebben ze niet. Dus ja, het niveauverschil tussen Vertonghen en Alderweireld en de rest van de verdedigers is nog groot."

Is het tijd voor nieuwe gezichten achterin? "Ik ben hier begonnen met Vermaelen, Kompany, Vertonghen en Alderweireld. Intussen zijn Vermaelen en Kompany weg. Hebben we ze kunnen vervangen met spelers van hetzelfde niveau? Neen. Hebben we talenten op die posities? Ja."

Lag er niet veel te veel plaats tussen de nummer 6 en de defensie? "Dat is inderdaad een deel van het veld waar het misliep. We hebben te individueel verdedigd, niet als team. Er was niet genoeg communicatie, we hebben elkaar niet geholpen, ..."

"De tijd tot het WK is kort, je moet geen revolutie verwachten"

Een nieuw systeem moeten we ook niet meteen verwachten. "We hebben 16 dagen om het WK voor te bereiden, dus je moet geen revolutie starten. Dan verlies je het werk van 6 jaar. Dus we gaan niet plots iets geks doen. Als je met 4 speelt met dezelfde intensiteit als tegen Nederland, loopt het ook mis."

En zo was de persconferentie bij tactiek aanbeland. "Het is normaal dat de tactiek in vraag wordt gesteld, dat trek ik me niet aan. Met tactiek win of verlies je niet, wel met de uitvoering van de tactiek. Ik neem mijn verantwoordelijkheid en praat graag over de tactiek. Soms winnen we ook met een slechte tactiek hoor, maar dan hoor je niets."

Louis van Gaal had ook iets te zeggen over de tactiek van de Belgen. Volgens hem zet België (te) weinig druk op de bal. "Met alle respect voor Van Gaal, maar hij zei ook dat Noa Lang de Gouden Bal kon winnen voor Kevin De Bruyne, dus ja. Ik antwoord niet op andere bondscoaches. Of we dan genoeg druk zetten? Soms wel, soms niet."