"De perceptie rond de nationale ploeg dreigt plots heel slecht te worden"

Hij werd lange tijd op handen gedragen door de Belgische supporters, maar nu begint de publieke opinie zich steeds meer te keren tegen bondscoach Roberto Martinez.

"De spelers vinden hem geweldig. Hij wordt niet alleen als mens maar ook als tacticus hoog ingeschat, ook omdat hij de mensen op scherp kan zetten", zegt ex-doelman Wim De Coninck in De Tribune.

"Maar ik denk dat hij nu met het WK in zicht toch aan het twijfelen is of hij toch geen vernieuwingen moet doorvoeren, vooral dan in de verdediging. En heeft hij daar nog genoeg tijd voor?"

"Na het vorige WK werd al gezegd dat het maar net zou lukken met deze defensie, en dat was nog in de veronderstelling dat Vermaelen nog zou spelen. Nu blijven Vertonghen en Alderweireld over, die duidelijk ouder zijn geworden."

"Alleen profileert niemand zich als een nieuwe Kompany, terwijl je zo iemand wel nodig zal hebben om hoog te eindigen op het WK."