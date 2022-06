Monami: "Vrouwentennis is momenteel niet aantrekkelijk, maar ik zie nieuwe persoonlijkheden"

Weet u hoe lang het geleden is dat een vrouw twee jaar na elkaar Roland Garros won? Van 2007. Toen Justin Henin drie jaar na elkaar zegevierde. Met twee zeges in drie jaar deed Iga Swiatek even goed als Serena Williams tussen 2013 en 2015. De Amerikaanse was de laatste die twee keer kon winnen op drie edities.

Serena Williams was ook de laatste echte koningin van het vrouwentennis. En ook al lijkt een dominante factor in een sport niet goed voor de spankracht, vrouwentennis is volgens Dominique Monami gebaat bij een nieuwe sterke figuur.

"Momenteel vind ik het vrouwentennis totaal niet aantrekkelijk", zei Monami in De Tribune. "Het probleem is dat er geen constante is. Swiatek is dat nu wel."

"Oké, dan kan het een beetje saai worden, maar wat ik goed vind aan de Poolse is haar persoonlijkheid. Ze is leuk om naar te kijken én om naar te luisteren."