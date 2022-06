Iga Swiatek maalt iedereen fijn op Roland Garros: "Er is alleen maar lof voor haar"

Wie voor Roland Garros op Iga Swiatek als winnares had getipt, had van zijn of haar pronostiek een vrij logische denkoefening gemaakt. De Poolse was de voorbije twee weken oppermachtig en bevestigt dus haar status als nummer één van het vrouwentennis. Onze commentator Dirk Gerlo analyseert de vrouwenfinale.

In de eerste set kregen we eenrichtingsverkeer. Ik kan wel begrijpen dat Coco Gauff een beetje met lood in haar schoenen op de baan was gestapt. Ze ging veel sneller in de fout dan in haar vorige matchen, ook door de kracht en de snelheid van Iga Swiatek. Er was een beetje hoop bij het begin van de tweede set, maar na iets meer dan een uur was de wedstrijd al afgelopen. Ik weet niet hoeveel de toeschouwers in Parijs betaald hadden, maar echt waar voor hun geld hebben ze niet gekregen. Je kan natuurlijk genieten van een demonstratie, maar van een finale verwacht je toch iets meer. Al kan ik alleen maar chapeau zeggen voor de 35 opeenvolgende zeges van Swiatek. Ook op Roland Garros verloor ze maar één set. Ze zei dat ze bij haar zege in 2020 niet wist wat haar overkwam, nu had ze zich heel goed voorbereid, want ze besefte dat de druk groot was. Maar ze ging er heel goed mee om. Er is dus alleen maar lof voor haar.

Wat Iga Swiatek ook siert, is haar bescheidenheid. Ze ging hier in Parijs heel vriendschappelijk om met iedereen. Dat is ook een heel grote kwaliteit. Dirk Gerlo

Of ze dan een geheim heeft? Ze heeft haar eigen stijl: het hedendaagse tennis, maar meer dan dat. Ze slaat hard en ze beheerst alle slagen. Ze heeft ook creativiteit, werklust en een goed team. Ze anticipeert, ze is zeer beweeglijk en ze verdedigt erg sterk. Ze heeft alles op haar eigen manier. Wat haar ook siert, is haar bescheidenheid. Ze ging hier in Parijs heel vriendschappelijk om met iedereen. Dat is ook een heel grote kwaliteit.

"Coco Gauff was een beetje bevangen door de omstandigheden"

Coco Gauff verloor de finale, maar we gaan er wel heel snel aan voorbij dat ze nog altijd maar 18 jaar is. Deze finale - haar eerste in een grandslam - was gewoon wat overweldigend voor haar. Het ging om die trofee, om een grandslam. Dat is niet het toernooi van Stuttgart of Rosmalen. Ze is een beetje bevangen geweest door de omstandigheden. Ze verwachtte ook veel van zichzelf en ze had een tegenstander die hier al eens gestaan en meteen ook gewonnen had. Maar mocht ze hier volgend jaar weer staan, dan zullen we een totaal andere Gauff in de finale zien.