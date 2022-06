Iga Swiatek steunt Oekraïne tijdens ceremonie na Roland Garros: "Stay strong"

Het vrouwentennis wordt momenteel gedomineerd door Iga Swiatek, die in Parijs als een wervelwind tekeerging.

De Poolse, nog altijd maar 21 jaar, raakte ook een gevoelige snaar tijdens haar speech voor het Parijse publiek.

De oorlog in Oekraïne duurt nu al meer dan 100 dagen, maar kampioene Swiatek blijft niet blind voor wat er in het conflict gebeurt, zeker nu heel wat andere sporters hun veroordeling voor de oorlog iets minder prominent laten voelen.

"Ik wil iets zeggen over Oekraïne", vertelde ze met de microfoon in haar hand. "Blijf sterk. De oorlog is nog altijd aan de gang."

In 2020 won ze dus al Roland Garros. "Dat was geweldig, misschien een beetje een verrassing. Voor deze zege heb ik hard gewerkt. Het was lastig, want de druk was groot."

Coco Gauff kon haar tranen niet verbergen na de verloren finale, maar ze mag alleen maar trots zijn op haar parcours.

"Ik vind het jammer dat ik niet beter kon vandaag, maar ik bedank iedereen voor de steun", vertelde ze nadat ze een staande ovatie had gekregen.

Gauff zei nog dat ze onder de indruk was van Swiatek en ze kreeg op haar beurt ook felicitaties van de winnares. "Toen ik 18 jaar was, wist ik niet waar ik naartoe zou gaan. Ik zie hoe je elk jaar progressie boekt en je zal zeker en vast je weg vinden."